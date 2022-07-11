نصائح مهمة لتقليل استخدام البلاستيك 

البلاستيك هو أحد أعلى المواد إنتاجًا، والأقل إعادة تدوير، حيث في عام 2018، تمت إعادة تدوير 8.6٪ فقط من البلاستيك المصنوع، وفي حين أن البلاستيك يدخل في العديد من الأشياء، فقد يبدو من المستحيل تجنبه، ولكن هناك عدد من الطرق لتقليل كمية البلاستيك التي تستخدمها بشكل منتظم.

وفي الواقع، إذا كنت تتطلع إلى تقليل استخدام البلاستيك لحماية البيئة وحتى توفير بعض الأموال، فجرّب بعض هذه النصائح المفيدة التي سنوضحها لك من خلال هذه المقالة.

لماذا يجب تقليل استخدام البلاستيك ؟

يمكن أن يحافظ تقليل استخدام البلاستيك على تقليل النفايات والحد من الانبعاثات، حيث تتأثر الصحة البيئية والبشرية في كل مرحلة من مراحل إنتاج البلاستيك والتي تشمل استخراج المواد الخام اللازمة لصنعها، ومعالجة البلاستيك.

وبما أن العالم ينتج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك كل عام، فهناك الكثير من الموارد التي يتم استخدامها والتي تزيد من التلوث، فمثلًا في الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن كل شخص يولد أكثر من 286 رطلاً من النفايات البلاستيكية كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب صنع البلاستيك استخدام الوقود الأحفوري غير المتجدد، حيث يرسل حرق الوقود الأحفوري الغازات السامة مثل النيتروجين والأمونيا إلى الغلاف الجوي، مما يساهم في الضباب الدخاني والأمطار الحمضية.

ناهيك عن تصريف البلاستيك للموارد الطبيعية لكوكبنا، حيث يتم استخدام أربعة في المائة من البترول في العالم لصنع البلاستيك، ويتم استخدام 4 في المائة أخرى لتشغيل تصنيع هذا البلاستيك، ونظرًا لأن البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة يشكل 40٪ من جميع البلاستيك المنتج، فإن إهدار الموارد يتزايد بسرعة.

بالإضافة لما سبق، البلاستيك ليس قابلاً للتحلل، لذلك فإن الطرق الوحيدة للتخلص منه هي تركه في مكبات النفايات، ومن ثم تسخينه وتحليله إلى مواد بلاستيكية دقيقة تتسبب بتلوث الهواء والماء.

نصائح لتقليل استخدم البلاستيك

استثمر في أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام

إذا كانت أغراض البقالة الخاصة بك تأتي مع فائض من الأكياس البلاستيكية التي ينتهي بها الأمر حتمًا في سلة المهملات، فقد يكون الوقت قد حان للاستثمار في بعض البدائل.

في الحقيقة، تشير التقديرات إلى استخدام 5 تريليونات كيس بلاستيكي كل عام، ولقد أصبح تأثير الأكياس البلاستيكية على البيئة شديدًا لدرجة أن عددًا من الولايات في أمريكا فرضت حظرًا على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وركزت العديد من الولايات الأخرى على تنفيذ برامج إعادة تدوير أكثر فعالية.

الحل هو أن تنتقل إلى حقيبة تسوق يمكنك إعادة استخدامها مرارًا وتكرارًا، حيث أن الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام المصنوعة من القطن أو الخيش هي أفضل الخيارات، حيث يسهل إعادة تدويرها عند الانتهاء من استخدامها.

استبدل البلاستيك بالأواني والأطباق القابلة لإعادة الاستخدام

إذا كانت سلة المهملات الخاصة بك مليئة بالمنتجات البلاستيكية والأكواب والأطباق، فأنت لا تضيف البلاستيك إلى مكبات النفايات والممرات المائية فحسب، بل ترمي أموالك بها، وفي الحقيقة السبب وراء ذلك أنه تم استخدام المواد البلاستيكية لسنوات على اعتبار أنها شيء يستخدم لمرة واحدة فقط ومن ثم يتم القاؤها في سلة المهملات، بدلاً من غسلها وإعادة استخدامها.

وفي الواقع، ازدادت شعبية المواد البلاستيكية المتخلصة بشكل كبير خلال جائحة كورونا، حيث كان هناك ما يقدر بنحو 8.4 مليون طن من النفايات البلاستيكية المرتبطة بالجائحة.

ونظرًا لأن العديد من الشركات لجأت إلى المواد البلاستيكية لتجنب التلوث من الأواني والأطباق القابلة لإعادة الاستخدام، فقد أدى تناول الطعام في الخارج إلى نفايات بلاستيكية أكثر مما كانت عليه من قبل.

لذلك، بدلاً من شراء أواني العشاء التي تستخدم لمرة واحدة، استثمر في الأكواب والأطباق والقش والأواني الفضية التي يمكن غسلها واستخدامها مرارًا وتكرارًا، وعند تناول الطعام بالخارج، احمل معك شوكة أو عيدان تناول الطعام القابلة لإعادة الاستخدام في حقيبتك.

انتبه لطريقة تغليف مشترياتك

في معظم متاجر البقالة، من المستحيل أن لا يكون هناك البلاستيك، حيث أن المنتجات بما في ذلك الخبز واللحوم وزبدة الفول السوداني والجبن وغيرها، كلها ملفوفة بالبلاستيك، وهذا يجعل البلاستيك يعتمد عليه أكثر عند التسوق، لذلك عند شراء المنتجات، حاول استخدام حقيبتك القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل استخدام البلاستيك قدر الإمكان.

أحضر الزجاجة الخاصة بك

إذا كنت تحصل على أكوابك من الماء يوميًا من الزجاجات البلاستيكية، فإن عاداتك المائية رغم أنها مفيدة لك قد تضر بالبيئة، وفي حين أن المياه المعبأة يمكن أن تكون شريان حياة للأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى المياه الآمنة بسبب الكوارث أو الموقع أو ظروف أخرى، إلا أنها أصبحت قابلة للاستهلاك يوميًا للعديد من الأشخاص مما يشكل مخاطر بيئية.

وفي الحقيقة، هناك بعض الأدلة على أن المياه المعبأة في زجاجات من البلاستيك قد لا تكون رائعة لأجسادنا أيضًا، حيث تم اختبار المياه المعبأة من 11 علامة تجارية مختلفة، تم شراؤها من 19 موقعًا مختلفًا في 9 دول، واكتشف أنها تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة.

للقيام بدورك، اشرب من الصنبور، وإذا كانت لديك مخاوف بشأن طعم الماء أو سلامته، فقم بفحصه من قبل وكالة البلدية الخاصة بك وقم بتركيب فلتر ماء أو استخدم إبريقًا به مرشح ماء متصل، حيث ستوفر النفايات البلاستيكية وستتمكن من الوصول إلى المياه ذات المذاق الرائع.

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