نصائح وأدعية لضيق الصدر والفرج

ارقي نفسك باستمراربقراءة الفاتجة، وآية الكرسي، والمعوذات، والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي ذلك خير كثير.

الزمي أدعية الكرب والهمّ، وبخاصة دعوة يونس -عليه السلام-: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

الزمي الاستغفار، وأكثري منه، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

اشغلي نفسك دائمًا بما ينفعك.

حاولي أن تروّحي عن نفسك ببعض المباح؛ ليكون ذلك معينًا لك على التغلب على هذا الهمّ والضيق.

حاولي معرفة أسباب تلك المشاكل، واسعي في معالجتها.

حبذا لو راجعت طبيبًا ثقة.

