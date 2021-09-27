نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر..هل هي مفيدة حقًا؟

نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر لحماية العين من ضوء الشعاع الأزرق الذي يعد نوع من الضوء ذو طول موجي قصير ينبعث من شاشة الكمبيوتر والعديد من الأجهزة الأخرى التي تحتوي على شاشات.



وللمساعدة في تقليل الضرر الناجم عن الضوء الأزرق، لجأ الناس لاستخدام نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر والتي قد تساعد في الحد من مقدار التعرض للضوء الأزرق الذي تحصل عليه العين، ولا يزال الباحثون يعملون على فهم ما يمكن أن يفعله الضوء الأزرق للعيون بمرور الوقت.



لكن في الوقت الحالي، تشير الدلائل إلى أن استخدام نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر جنبًا إلى جنب مع بعض خيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في علاج الأعراض المرتبطة بالضوء الأزرق مثل جفاف العين وإرهاق العين، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على ما يمكن لنظارة الحماية فعله إلى جانب بعض الآثار السلبية للضوء الأزرق الذي ينبعث من الشاشات.

نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر هل هي مفيدة؟

في الواقع لا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون حاليًا باستخدام نظارات خاصة لفلترة الضوء الأزرق عند العمل على أجهزة الكمبيوتر.

وهذا قد يتغير في المستقبل، حيث تهدف دراسة جارية حاليًا إلى إجراء فحص شامل حول ما إذا كانت نظارة الحماية من الكمبيوتر لها فوائد محددة، ولكن بشكل عام فإن الأدلة على استخدام هذه النظارة كإجراء وقائي لتقليل التعرض للضوء الأزرق مختلطة.

ولقد وجدت مراجعة عام 2017 لثلاث تجارب سريرية أدلة ضعيفة تدعم استخام نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر التي تحجب الضوء الأزرق للحفاظ على العين وصحتها ومنع جفافها.

في حين وجدت دراسة أخرى عام 2017 أن ثلث المشاركين فقط في الدراسة قالوا أنهم استفادوا من استخدام نظارة الحماية من أشعة الكمبيوتر، وادعى هؤلاء المشاركين أن النظارات قللت من الوهج وحسنت الرؤية خلال الوقت الذي كانوا فيه ينظرون إلى الشاشات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الدراسة الأخيرة تم تمويلها من قبل شركة "Swiss Lens Laboratory Ltd" المتخصصة في العدسات التي تحجب الضوء الأزرق، وقد يشير هذا إلى بعض التحيز في نتائج الدراسة، بسبب التمويل الخاص الذي له مصلحة خاصة في النتائج التي قد تؤدي إلى زيادة أرباح الشركة.

نصائح لتقليل التعرض للضوء الأزرق

خذ فترات راحة للعين

تجنب فحص هاتفك أثناء فترات الراحة

قم بتعتيم الأضواء في المنزل أو مكان العمل

مارس الهوايات التي لا تتضمن الشاشات

فكر في تركيب مصابيح خالية من الضوء الأزرق

تجنب الشاشات لمدة ساعتين إلى ثلاث قبل النوم

عالج أعراض جفاف العين باستخدام قطرات العين

الآثار السلبية للضوء الأزرق

وفقًا لمراجعة أجريت عام 2016، تشير الأبحاث إلى أنه بمرور الوقت يمكن أن يؤدي التعرض للضوء الأزرق إلى أكثر من مجرد إجهاد العين والإرهاق، فمثلًا يمكن أن تحدث متلازمة رؤية الكمبيوتر، وهي مجموعة من الأعراض المتعلقة بالنظر إلى الشاشات لوقت طويل، ويعاني منها ما يصل إلى 90% من مستخدمي الكمبيوتر.

وتشمل أعراض متلازمة رؤية الكمبيوتر:

إجهاد العين والتعب

جفاف العين

عدم وضوح الرؤية

الصداع

ويمكن أن تؤدي الإشارات التي يرسلها الضوء الأزرق إلى العقل إلى تعطيل إنتاج الجسم لهرمون النوم الميلاتونين، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة النوم والاستمرار في النوم بعد استخدام الأجهزة في الليل.

وإلى جانب جودة النوم، فإن اضطراب الميلاتونين يقضي على توازن الهرمونات بالكامل في الجسم، وأيضًا يمكن أن يؤدي ضعف جودة النوم إلى تغيير الطريقة التي يشعر بها الجسم بالتوتر، فعندما لا تحصل على نوم عميق لا يكون عقلك قادرًا على الاسترخاء التام.

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