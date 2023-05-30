نظرة على أجمل إطلالات رجوة آل سيف عروسة ولي العهد الأردني

تتجه الأنظار مجددا للآنسة رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله الثاني التي ستطل بعد يومين في بدلة زفافها التي لا يكف الجميع عن السؤال عن تصميمها وتفاصيلها.

وتنال إطلالات الكنة السعودية الآنسة "رجوة آل سيف" اهتمام قطاع كبير من متابعي العائلة الملكية الأردنية، الذين عبروا عن إعجابهم بشكل مستمر باختياراتها الأنيقة في ظهورها المتعدد، وبمناسبة قرب العرس الملكي المنتظر نلقي نظرة معكم على أجمل إطلالات رجوة آل سيف التي تسير على خطى حماتها الأنيقة في الموضة

أجمل إطلالات رجوة آل سيف عروسة ولي العهد الأردني:

الستايل الكاجوال الأنيق والبسيط

رجوة آل سيف بستايل كاجوال منسق من بنطلون من الدنيم وبلوزة بتصميم بسيط من العلامة التجارية "بي سي بي جي ماكس آزريا" حيث تتميز الكنة الأنيقة بأسلوب كاجوال راقي ومحتشم ومناسب للإتيكيت والأسلوب الملكي في اللباس ما يلفت الأنظار دائما إلى جمالها.

رجوة آل سيف متألقة بتنسيقات عصرية أنيقة بصيحة الدنيم

وسبق و أن شاهدنا خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله متألقة بصيحة عصرية وأنيقة من الدنيم خلال صورة قام بنشرها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أثناء جولة جمعتهما بمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجال الفني، وخطفت رجوة آل سيف الأنظار بإطلالتها الكاجوال التي لم تخل من الرقي الملكي والتنسيق الناعم، حيث أطلت ببنطلون جينز باللون الداكن تميز بالخصر العالي، ونسقته مع توب بسيط باللون الأسود، وارتدت فوقه معطف (كوت) أنيقا باللون الأسود صمم بياقة عريضة وجيوب، وتزينت رجوة بإكسسوارات ناعمة تناسب طلتها، فاكتفت بأقراط أذنين متدليين باللون الفضي، كما اعتمدت تسريحة الشعر المسحوب للخلف على شكل نصف رفعة مع أطراف مموجة منسدلة على كتفيها بأسلوب الملكات والأميرات.

الآنسة رجوة آل سيف بالدنيم

كما ظهرت الآنسة رجوة آل سيف في الصورة العائلية التي تم نشرها عبر الصفحة الرسمية للملكة الأردنية خلال احتفالها بعيد ميلادها 52، متألقة بستايل ناعم وأنيق ومحتشم، حيث اختارت فستانا طويلا من الدنيم الفاتح بأكمام قصيرة وعريضة من العلامة الفرنسية إيزابيل ماران من مجموعة ربيع وصيف عام 2022، كما تميز بتصميم القميص في جزئه العلوي بياقة مقلوبة، وتركت رجوة شعرها منسدلا بشكل مموج.

إطلالات كلاسيكية راقية للآنسة رجوة آل سيف

نشر الأمير الحسين في فترة سابقة، صور جولته في جناح مقتنيات الملك المؤسس ومكتب الملك الباني في الديوان الملكي الهاشمي رفقة خطيبته رجوة آل سيف التي تألقت إلى جانبه بإطلالة كلاسيكية أنيقة غلب عليها الطابع الناعم، نسقتها من تنورة سوداء فضفاضة بالخصر العالي المزين بحزام جلدي مزدوج، كما تميزت التنورة بقصة ميدي وارتدت معها قميصا أبيضا، وحملت حقيبة يد بيضاء وتركت شعرها المموج منسدلا واكتفت ببعض المجوهرات الرقيقة التي حافظت على بساطة ورقي إطلالتها.

