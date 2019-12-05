النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الموضة 2019.. شاهدي  (بالصور)

تلألأت سماء الفن بانطلاق حفل توزيع جوائز الموضة هذا العام، وانطلق المصممون ينشدون قصيدة الإبداع بكلمات رنانة وألحان تشنف آذان السامعين، وتبخترت النجمات بخطى رشيقة على السجادة الحمراء، يستعرضن جمالهن اللافت وإطلالاتهن الساحرة.

نصحبك اليوم في جولة ممتعة، نشاهد فيها النجمات بأروع الإطلالات وأكثرها تميزًا، من هذا الحفل المميز، الذي ضم لفيفًا من أبرز النجمات وسنتعرف على تفاصيل إطلالاتهن في السطور التالية.

جوليا روبرتس

ظهرت النجمة الهوليوودية الشهيرة روبتس بصحبة مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني، وارتدت فستانًا رائعًا تتناثر عليه النجوم الفضية في كل جانب، وكانت قصته رقيقة خالية من التفاصيل، وأمسكت حقيبة كلاتش صغيرة أكملت بها إطلالتها اللافتة.

أوليفيا كولبو

كونها ملكة جمال الكون لعام 2012، تألقت كولبو كالملكات بفستان وردي أنيق، تعانقه الشرائط الصفراء المشعة من الصدر حتى الذيل، من تصميم رالف وروسو.

ويني هارلو

أما العارضة الاستثنائية هارلو، فكان اختيارها مذهلا بفستان يحاكي بشرتها الخمرية، بمزيج فريد من الألوان الوردية بدرجاتها المختلفة، ونسقت أكسسواراتها مع الحذاء بتناغم فريد.

إطلالات المشاهير من حفل مجلة "ELLE" بالعربي

إميليا كلارك

بفستان أصفر براق، أطلت النجمة الإنجليزية كلارك بإطلالة ناعمة مثل ملامحها الهادئة، وكانت قصته جديدة بتفاصيل متميزة، فهو يجمع بين الفستان والكاب بقطع منفصلة متصلة متناسقة الأبعاد.

إيما روبرتس

لم تقل روبتس الممثلة الأمريكية عن مثيلاتها في الأناقة، فارتدت فستانًا قصيرًا يبرز من جمالها ويعزز من أنوثتها، باللون الأسود الراقي مع الذيل الطويل، والريش الأبيض على الظهر كأجنحة الملاك البريء.

شانينا شايك

فستان أنيق محتشم رقيق القصة والتفاصيل، هذا ما اختارته عارضة الأزياء الأسترالية شايك لترتديه في هذا الحدث البارز، من تصميم رالف و روسو بقصة الأكمام الطويلة وفتحة العنق الضيقة مع الشراشيب المتدلية من الأكمام والذيل.

ريهانا

لا بد أن ترتدي ريهانا ملكة العلامة التجارية فينتي من تصميماتها، فارتدت فستانًا رقيقًا من الساتان والشيفون اللبني الفاتح، ونسقته على الحذاء وحقيبة الكلاتش من اللون نفسه بدرجة أغمق قليلاً.

جانيت جاكسون

يبدو أن المغنية الأمريكية جاكسون كانت تشعر بالبرد القارص! إذ ارتدت معطفًا ثقيلاً من الفرو الأسود، على ملابس سوداء قاتمة وكانت إطلالتها باللون الأسود من رأسها حتى أخمص قدميها، من تصميم ستيلا مكارتني.

أدوت أكيش

بفستان أخضر حريري تأنقت عارضة الأزياء السودانية أكيش، من تصميم فالنتينو بقصة الزهرة الكبيرة تغطي منطقتي الصدر والبطن، بشق كبير أعلى الفخذ، وانتعلت حذاءً فضيا يحاكي حقيبتها الصغيرة.

ريتا أورا

أبهرتنا الممثلة الإنجليزية أورا بهذا الفستان الأنيق، بطبعة الحمار الوحشي بشكله المبتكر، من توقيع 16Arlington الذي أبدع في تنسيق ملامحه بشكل يتناسب مع رشاقة وجمال ريتا اللافت.

حليمة عدن

هي عنوان للجمال والحشمة والتحدي، فهي تعرف كيف تنتقي إطلالتها بما يتلائم مع شخصيتها وعقيدتها الراسخة، كما اختارت اللون الوردي بذكاء أنثوي فريد، يضفي البريق والإشراق على بشرتها السمراء.

نعومي كامبل

مهما تعاقبت السنوات، ستظل كامبل رمز الشباب النابض، بحسدها الرشيق وحيويتها المشرقة، واختارت كامبل الكسندر ماكوين لترتدي من تصميماته، وأطلت بفستان شفاف مطرز بالكامل باللون الرمادي مع أكسسوارت متناسقة.

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