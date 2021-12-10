نظرة على الفحم النشط..الفوائد والاستخدامات

الفحم النشط هو مسحوق أسود عديم الرائحة وعديم النكهة تم استخدامه منذ العصور القديمة لعلاج أمراض مختلفة، وفي الوقت الحاضر، يتم استخدامه بشكل شائع في المجالات الطبية لعلاج الجرعات الزائدة من المخدرات أو كعلاج طارئ مضاد للسموم.

ويُعتقد أن الفحم النشط يقدم العديد من الفوائد الأخرى، بما في ذلك تقليل الغاز وانتفاخ البطن، وانخفاض مستويات الكوليسترول، وتحسين وظائف الكلى، كما يدعي بعض الناس أنه يساعد في تبييض الأسنان، وتصفية الماء، وحتى علاج صداع الكحول.

ما هو الفحم النشط ؟

الفحم النشط هو الفحم الذي عولج بالأكسجين في درجات حرارة عالية جدًا لجعله أكثر مسامية، حيث يغير هذا العلاج بنيته الداخلية، ويقلل من حجم مسامه ويزيد من مساحة سطحه، ويتم بيع المسحوق الأسود الناعم الناتج كما هو أو مغلف كمكملات، كما يضاف الفحم النشط أيضًا إلى العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، من الآيس كريم إلى معجون الأسنان.

فوائد واستخدامات الفحم النشط

علاج السموم في حالات الطوارئ

تم استخدام الفحم النشط كعلاج طارئ مضاد للسموم منذ أوائل القرن التاسع عشر، وهذا لأنه يمكن أن يرتبط بمجموعة متنوعة من الأدوية، مما يقلل من آثارها، ويمكن استخدام هذه المادة لعلاج الجرعات الزائدة من كل من الأدوية الموصوفة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين والأسيتامينوفين والمهدئات.

ويقال إن الفحم النشط يكون أكثر فائدة عند تناوله في غضون الساعة الأولى بعد تناول جرعة زائدة أو تسمم، وتشير الدراسات القديمة إلى أنه من غير المرجح أن يساعد تناولها بعد هذه الساعة الأولية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث الأحدث إلى العديد من الحالات التي كانت فعالة فيها حتى عند تجاوزها هذه الساعة الأولى، حيث قد يكون هذا بسبب أن الفحم النشط لا يمنع امتصاص الدواء فحسب، بل يساعد أيضًا جسمك على القضاء على الأدوية الممتصة بالفعل بسرعة أكبر.

من المهم ملاحظة أن الفحم النشط ليس فعالاً في جميع حالات التسمم، فعلى سبيل المثال، يبدو أن له تأثيرًا ضئيلًا على الكحول أو المعادن الثقيلة أو الحديد أو الليثيوم أو البوتاسيوم أو الحمض أو التسمم القلوي.

قد يعزز وظائف الكلى

قد يعزز الفحم النشط وظائف الكلى عن طريق تقليل عدد النفايات التي يتعين على كليتيك ترشيحها، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة، حيث عادة ما تكون الكلى الصحية مجهزة جيدًا لتصفية الدم، لكن هذه الحالة تثبط قدرة كليتيك على إزالة السموم.

قد يقلل من أعراض متلازمة رائحة السمك

قد يساعد الفحم النشط في تقليل الروائح الكريهة لدى الأفراد الذين يعانون من الحالة المعروفة باسم متلازمة رائحة السمك، وهي حالة وراثية يتراكم فيها ثلاثي ميثيل الأمين (TMA)، وهو مركب تنبعث منه رائحة الأسماك المتعفنة، في جسمك.

وعادة ما يحول جسمك TMA إلى مركب عديم الرائحة قبل إخراجه من خلال البول، لكن الأشخاص المصابين بمتلازمة رائحة السمك يفتقرون إلى الإنزيم اللازم لإجراء هذا التحويل، ويتسبب هذا في تراكم TMA ودخول البول والعرق والتنفس، مما يتسبب في رائحة كريهة.

قد يقلل من مستويات الكوليسترول

قد يساعد الفحم النشط في تقليل مستويات الكوليسترول، حيث تشير الأبحاث القديمة إلى أن الفحم النشط قد يرتبط بالكوليسترول والأحماض الصفراوية المحتوية على الكوليسترول في أمعائك، مما يمنعها من الامتصاص.

هل الفحم النشط آمن ؟

يعتبر الفحم النشط آمنًا في معظم الحالات، كما أن ردود الفعل السلبية نادرة، ومع ذلك، قد يتسبب في بعض الآثار الجانبية غير السارة، وأكثرها شيوعًا هو القيء، خاصةً إذا تم استخدام السوربيتول أيضًا كمكون.

وفي حالات نادرة جدًا، تم ربط الفحم النشط بانسداد الأمعاء، وقد تكون في خطر أكبر إذا كنت تعاني من اضطرابات في حركة الأمعاء، كما تحذر الأكاديمية الأمريكية لعلم السموم السريرية (AACT) من الفحم النشط في حالات النزيف أو الانسداد أو الثقوب في الأمعاء.

علاوة على ذلك، عند استخدام الفحم النشط كترياق سم طارئ، هناك خطر من أنه يمكن أن يدخل رئتيك بدلاً من معدتك، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتقيأ أو تعاني من النعاس أو في حال كنت شبه فاقد للوعي، وعلى هذا النحو، لا ينبغي إعطاء هذه المادة إلا لمن لديهم وعي كامل.

ضع في اعتبارك أن الفحم النشط قد يقلل أيضًا من امتصاص بعض الأدوية، لذلك إذا كنت تتناول حاليًا أدوية أخرى، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل تناول هذه المادة.

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