نميمة أم تنفيس عن الاستياء.. علامات تكشف طبيعة الحديث

في كثير من الأحيان يتحدث الناس عن بعضهم ويرى البعض الأمر كتنفيس عن الغضب والاستياء بينما يرى البعض الآخر الأمر كنميمة، وفي معظم الأوقات يكون من الصعب التمييز بين الأمرين.

خصائص النميمة

عندما تبدئي في الحديث بشكل سيء عن شخص ما وحتى نشر الشائعات عنه، فهذا يعد نميمة، وهو امر سلبي للغاية، حيث لا يتحدث الناس عادة عن الأشياء الإيجابية ويركزون على الصفات السلبية للشخص موضع الحديث.

الشخصية

وإذا كان الكلام يهدف لتشويه سمعة شخص ما من خلال التحدث عن حياته الشخصية، أو علاقاته، أو حادثة لافتة للنظر، فهذه نميمة.

المعلومات

ويذكر أن الثرثرة حول حياة شخص ما بمساعدة الشائعات التي سمعتها من مكان آخر ليس صحيحًا، فإذا كنت تريدين التحدث عن شخص ما، اذكري الحقائق الفعلية.

المبالغة

المبالغة في الحديث عن حياة الشخص وجعلها تبدو أسوأ مما هي عليه بالفعل لن يؤدي إلا إلى الأذى والألم للشخص إذا عرف ذلك، وهذا الامر من خصائص النميمة.

التكرار

ليس هناك فائدة من تكرار مناقشة كذبها شخص ما بالفعل، وإذا قمت بذلك، فهذا مجرد نشر للشائعات بلا داع.

الإثارة

بقدر ما تبدو جذابة ، تجنبي إثارة الشائعات والثرثرة حول الأشخاص بالأرقام والحقائق التي قد تكون خاطئة.

الأمان

لا تنشري معلومات قد تسبب ضررًا للآخرين، فليس هناك فائدة من جر الأشخاص الآخرين إلى موضوع تمت مشاركته أكثر من اللازم بالفعل.

الأسرار

يعتبر افشاء الاسرار من اكثر العلامات المميزة للنميمة، فلا تخرقي ثقة الشخص الذي ائتمنك على سره.

وفي النهاية يشير الخبراء إلى أن أي من العلامات السابقة تعني أن حديثك ليس تنفيس عن الغضب أو المشاعر المكبوتة أو تسلية بل نميمة، والتي لها تأثير سلبي على الاخرين وعليك أيضا، حيث تترك انطباعًا سلبيًا عليك كشخص.

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