شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري يحتوي هذا الحساء اللذيذ على حليب جوز الهند والروبيان والفطر والسبانخ. قد يتم استبدال الدجاج بالجمبري ؛ في كلتا الحالتين ، أنا أحب هذا الحساء على الطريقة التايلاندية في أي وقت!

شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري

يمكنك اختيار مكوناتك المفضلة

المكونات:

2 أونصة نودلز أرز (نودلز تاي)

1ملعقة طعام زيت زيتون

1فص ثوم مفروم

1 ½ ملاعق كبيرة من عشب الليمون المفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

2 ملاعق صغيرة معجون الكاري الأحمر

1 كرتونة (32 أونصة) مرق دجاج

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1 (علبة) من حليب جوز الهند قليل الدسم

½ كوب روبيان متوسط ​​الحجم مقشر منزوع العرق

نصف كوب فطر مقطع

1 (10 أونصات) كيس أوراق السبانخ الصغيرة

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

نصف كوب كزبرة مفرومة

2 بصل أخضر مقطع ناعماً

شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري

الطريقة:

أحضر قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي. يُضاف نودلز الأرز ويُطهى حتى ينضج ، حوالي 3 دقائق. يُصفى ويُشطف جيدًا بالماء البارد لإيقاف الطهي ؛ اجلس جانبا.

سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. أضف الثوم وعشب الليمون والزنجبيل. يُطهى ويُحرّك حتى تصبح رائحته عطرية ، من 30 إلى 60 ثانية. أضف معجون الكاري واتركه يطهى لمدة 30 ثانية أخرى. اسكب حوالي نصف كوب من مرق الدجاج وقلب حتى يذوب معجون الكاري ، ثم اسكب ما تبقى من مرق الدجاج مع صلصة الصويا والسكر. يُغلى المزيج ، ثم تُخفّف الحرارة إلى متوسطة منخفضة ، ثم يُغطّى جزئيًا ، ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.

أضف حليب جوز الهند والروبيان والفطر والسبانخ وعصير الليمون والكزبرة. ارفع الحرارة إلى متوسطة - عالية ، واتركه على نار هادئة حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي ويصبح غير شفاف لمدة 5 دقائق تقريبًا.

للتقديم ، ضع بعض نودلز الأرز في كل وعاء تقديم وشوربة مغرفة فوقها. يُزين كل وعاء برشّ من البصل الأخضر المقطع.

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