شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري يحتوي هذا الحساء اللذيذ على حليب جوز الهند والروبيان والفطر والسبانخ. قد يتم استبدال الدجاج بالجمبري ؛ في كلتا الحالتين ، أنا أحب هذا الحساء على الطريقة التايلاندية في أي وقت!
شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري
يمكنك اختيار مكوناتك المفضلة
المكونات:
2 أونصة نودلز أرز (نودلز تاي)
1ملعقة طعام زيت زيتون
1فص ثوم مفروم
1 ½ ملاعق كبيرة من عشب الليمون المفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
2 ملاعق صغيرة معجون الكاري الأحمر
1 كرتونة (32 أونصة) مرق دجاج
2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
1 ملعقة كبيرة سكر أبيض
1 (علبة) من حليب جوز الهند قليل الدسم
½ كوب روبيان متوسط الحجم مقشر منزوع العرق
نصف كوب فطر مقطع
1 (10 أونصات) كيس أوراق السبانخ الصغيرة
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج
نصف كوب كزبرة مفرومة
2 بصل أخضر مقطع ناعماً
شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري
الطريقة:
أحضر قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي. يُضاف نودلز الأرز ويُطهى حتى ينضج ، حوالي 3 دقائق. يُصفى ويُشطف جيدًا بالماء البارد لإيقاف الطهي ؛ اجلس جانبا.
سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. أضف الثوم وعشب الليمون والزنجبيل. يُطهى ويُحرّك حتى تصبح رائحته عطرية ، من 30 إلى 60 ثانية. أضف معجون الكاري واتركه يطهى لمدة 30 ثانية أخرى. اسكب حوالي نصف كوب من مرق الدجاج وقلب حتى يذوب معجون الكاري ، ثم اسكب ما تبقى من مرق الدجاج مع صلصة الصويا والسكر. يُغلى المزيج ، ثم تُخفّف الحرارة إلى متوسطة منخفضة ، ثم يُغطّى جزئيًا ، ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.
أضف حليب جوز الهند والروبيان والفطر والسبانخ وعصير الليمون والكزبرة. ارفع الحرارة إلى متوسطة - عالية ، واتركه على نار هادئة حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي ويصبح غير شفاف لمدة 5 دقائق تقريبًا.
للتقديم ، ضع بعض نودلز الأرز في كل وعاء تقديم وشوربة مغرفة فوقها. يُزين كل وعاء برشّ من البصل الأخضر المقطع.
المزيد:
أطباق احتفالية: ستيك مشوي بالكريمة
حلويات عيد الكريسماس 2021: كعكة الفواكه المجففة
© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)