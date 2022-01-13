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شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري
شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري

شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري  يحتوي هذا الحساء اللذيذ على حليب جوز الهند والروبيان والفطر والسبانخ. قد يتم استبدال الدجاج بالجمبري ؛ في كلتا الحالتين ، أنا أحب هذا الحساء على الطريقة التايلاندية في أي وقت!

شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري 

يمكنك اختيار مكوناتك المفضلة

شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري

المكونات:

2 أونصة نودلز أرز (نودلز تاي)

1ملعقة طعام زيت زيتون

1فص ثوم مفروم

1 ½ ملاعق كبيرة من عشب الليمون المفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

2 ملاعق صغيرة معجون الكاري الأحمر

1 كرتونة (32 أونصة) مرق دجاج

2 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة سكر أبيض

1 (علبة) من حليب جوز الهند قليل الدسم

½  كوب روبيان متوسط ​​الحجم مقشر منزوع العرق

نصف كوب فطر مقطع

1 (10 أونصات) كيس أوراق السبانخ الصغيرة

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

نصف كوب كزبرة مفرومة

2 بصل أخضر مقطع ناعماً

شوربة الكاري التايلندية بالدجاج أو الجمبري 

الطريقة:

أحضر قدرًا كبيرًا من الماء المملح قليلاً ليغلي. يُضاف نودلز الأرز ويُطهى حتى ينضج ، حوالي 3 دقائق. يُصفى ويُشطف جيدًا بالماء البارد لإيقاف الطهي ؛ اجلس جانبا.

سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة. أضف الثوم وعشب الليمون والزنجبيل. يُطهى ويُحرّك حتى تصبح رائحته عطرية ، من 30 إلى 60 ثانية. أضف معجون الكاري واتركه يطهى لمدة 30 ثانية أخرى. اسكب حوالي نصف كوب من مرق الدجاج وقلب حتى يذوب معجون الكاري ، ثم اسكب ما تبقى من مرق الدجاج مع صلصة الصويا والسكر. يُغلى المزيج ، ثم تُخفّف الحرارة إلى متوسطة منخفضة ، ثم يُغطّى جزئيًا ، ويُترك على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة.

أضف حليب جوز الهند والروبيان والفطر والسبانخ وعصير الليمون والكزبرة. ارفع الحرارة إلى متوسطة - عالية ، واتركه على نار هادئة حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي ويصبح غير شفاف لمدة 5 دقائق تقريبًا.

للتقديم ، ضع بعض نودلز الأرز في كل وعاء تقديم وشوربة مغرفة فوقها. يُزين كل وعاء برشّ من البصل الأخضر المقطع.

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