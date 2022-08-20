هاش براون في المقلاة الهوائية مقرمشة من الخارج ، هشة تمامًا من الداخل، هذه الطريقة هي نسخة صحية من وجبة البطاطا هاش براون الشهيرة. وكل ما تحتاجين اليه لتحضير هذه الوجبة المقرمشة هو بعض المكونات البسيطة و 15 دقيقة فقط!
هاش براون في المقلاة الهوائية
المكونات:
3 بطاطا كبيرة
½ بصل
1 ملعقة صغيرة فلفل
ملح
هاش براون في المقلاة الهوائية
الطريقة:
- تقشر البطاطا وتبشر بمبشرة.
- توضع البطاطا المبشورة في مصفاة ويضغط عليها لإزالة أكبر قدر ممكن من الماء.
- يبشر البصل بالمبشرة.
- تخلط البطاطا والبصل والملح والفلفل في وعاء.
- قم بتغطية شبكة المقلاة الهوائية برذاذ الطهي. استخدم ملعقة كبيرة لتشكيل الهاش براون مباشرة في المقلاة الهوائية. اترك مسافة صغيرة بين كل واحدة (تطبخ على دفعات حسب حجم المقلاة الهوائية).
- يُطهى على درجة 380 درجة فهرنهايت (195 درجة مئوية) لمدة 12 دقيقة - مع التقليب في منتصف الطريق - حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.
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