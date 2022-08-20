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هاش براون في المقلاة الهوائية

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 02:00
هاش براون في المقلاة الهوائية
هاش براون في المقلاة الهوائية

هاش براون في المقلاة الهوائية مقرمشة من الخارج ، هشة تمامًا من الداخل، هذه الطريقة هي نسخة صحية من وجبة البطاطا هاش براون الشهيرة. وكل ما تحتاجين اليه لتحضير هذه الوجبة المقرمشة هو بعض المكونات البسيطة و 15 دقيقة فقط!

هاش براون في المقلاة الهوائية

هاش براون في المقلاة الهوائية

المكونات:

3 بطاطا كبيرة

½  بصل

1 ملعقة صغيرة فلفل

ملح

هاش براون في المقلاة الهوائية

الطريقة:

  1. تقشر البطاطا وتبشر بمبشرة.
  2. توضع البطاطا المبشورة في مصفاة ويضغط عليها لإزالة أكبر قدر ممكن من الماء.
  3. يبشر البصل بالمبشرة.
  4. تخلط البطاطا والبصل والملح والفلفل في وعاء.
  5. قم بتغطية شبكة المقلاة الهوائية برذاذ الطهي. استخدم ملعقة كبيرة لتشكيل الهاش براون مباشرة في المقلاة الهوائية. اترك مسافة صغيرة بين كل واحدة (تطبخ على دفعات حسب حجم المقلاة الهوائية).
  6. يُطهى على درجة 380 درجة فهرنهايت (195 درجة مئوية) لمدة 12 دقيقة - مع التقليب في منتصف الطريق - حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً.

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