هاش براون في المقلاة الهوائية مقرمشة من الخارج ، هشة تمامًا من الداخل، هذه الطريقة هي نسخة صحية من وجبة البطاطا هاش براون الشهيرة. وكل ما تحتاجين اليه لتحضير هذه الوجبة المقرمشة هو بعض المكونات البسيطة و 15 دقيقة فقط!

هاش براون في المقلاة الهوائية

المكونات:

3 بطاطا كبيرة

½ بصل

1 ملعقة صغيرة فلفل

ملح

هاش براون في المقلاة الهوائية

الطريقة:

تقشر البطاطا وتبشر بمبشرة . توضع البطاطا المبشورة في مصفاة ويضغط عليها لإزالة أكبر قدر ممكن من الماء . يبشر البصل بالمبشرة . تخلط البطاطا والبصل والملح والفلفل في وعاء . قم بتغطية شبكة المقلاة الهوائية برذاذ الطهي. استخدم ملعقة كبيرة لتشكيل الهاش براون مباشرة في المقلاة الهوائية. اترك مسافة صغيرة بين كل واحدة (تطبخ على دفعات حسب حجم المقلاة الهوائية) . يُطهى على درجة 380 درجة فهرنهايت (195 درجة مئوية) لمدة 12 دقيقة - مع التقليب في منتصف الطريق - حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً .

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