5 هدايا معبّرة يهديها الزوج لزوجته في عيد الأم

اهدِ زوجتك باقة من الأزهار مرفقة برسالة تقول لها فيها كم أنّها أمّ جيدة

في عيد الأم لمَ لا ينتهز الزوج هذه الفرصة للتعبير عن حبّه وتقديره للمجهود والتضحيات التي تقدّمها أمّ أولاده لعائلتها؟

نقدم لكم أفكارا عن أفضل الهدايا الرمزية والمعبّرة التي يمكن أن يهديها الزوج لزوجته في مناسبة عيد الأم:

1- تحضير الفطور لها وترتيب المنزل: لم لا تستبدلان الأدوار في هذا اليوم المميز؟ ألا يحقّ للأمّ يوما من الراحة خلال السنة؟ هذه المبادرة ستفرح زوجتك كثيراً وتشعرها بالامتياز خلال هذا اليوم.

2- باقة من الأزهار مرفقة برسالة تقول لها فيها كم أنّها أمّ جيّدة وطيّبة مع أولادها. هل من هدية مؤثّرة أكثر في عيد الأمّ؟

3- تقديم هدية لها من خلال الأطفال: من أجمل الهدايا التي تقدّم للأمّ في هذه المناسبة هي الهدايا البسيطة المصنوعة يدوياً، من قبل صغارها. لذا يمكن أن يحثّ الزوج الأطفال على صنع هدية مميزة لأمّهم في هذا العيد. ولو مهما كانت الهدية بسيطة، ستفرح بها الزوجة كثيراً!

4- جلسات استجمام: ألا تستحقّ الأمّ التي تسهر على راحة عائلتها أن تحصل على هذه الهدية الفريدة من نوعها على الأقلّ مرّة في السنة؟

5- معرفة ما تحبّه الزوجة: لا أحد يعرف ما تحبّه الزوجة فعلاً أكثر من الزوج نفسه. لذا أفضل ما يمكن أن يفعله الزوج لزوجته في هذا اليوم، هو تقديم الهدية التي يعرف مسبقاً أنّها ستزرع البسمة على وجهها!

المزيد:

أمثال بمناسبة عيد الأم

أطباق عيد الأم: كيكة الكريم كراميل

10 طرق مبتكرة تجعل والدتك تشعر بتقديرك بها‎

للأم.. كيف تزيدين من جمال وجهك؟