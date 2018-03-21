10 طرق مبتكرة تجعل والدتك تشعر بتقديرك بها‎

اصطحبى والدتك فى نزهة أنت وهى لتشعريها بمدى اهتمامك بها

الأم كلمة صغيرة وحروفها قليلة لكنّها تحتوي على أكبر معاني الحبّ والعطاء والحنان والتّضحية، وهي أنهار لا تنضب ولا تجفّ ولا تتعب، متدفّقة دائماً بالكثير من العطف الذي لا ينتهي، وهي الصّدر الحنون الذي تُلقي عليه رأسك وتشكو إليه همومك ومتاعبك.

في هذا المقال نقدم طرق تجعل والدتك العظيمة تشعر بتقديرك واهتمامك بها:

1- خصصى لها وقت لتساعديها فى أعمالها اليومية، وابذلي كل جهدى لراحتها.

2- حاولى أن تتعرفى أكثر عليها.. ستفرح والدتك كثيراً إذا سألتيها عن حياتها فى الماضى وذكرياتها، اجعليها تحكى لكِ عن ذكرياتها.

3- إذا كنتِ متزوجة أو لا تعيشى معها فى نفس المنزل، اتصلى بها يومياً، واكثرى من زياراتك لها، سوف تسعد لشعورها بمدى اهتمامكم بها وخوفك عليها.

4- اصطحبى والدتك فى نزهة أنت وهى لتشعريها بمدى اهتمامك بقضاء وقت معها ولها وحدها.

5- إذا كان لديكِ أطفال فاعلمى أن اﻷحفاد هم دنيا أخرى بالنسبة للأجداد والجدات، اصطحبيهم معكِ لزيارتها.

6- تعرفى على اهتمامات والدتك ودعميها، ووفرى لها كل السبل المتاحة لتستمتع باهتماماتها وتشاركى معها خبراتها.

7- اصطحبيها فى إجازة هادئة مدفوعة التكاليف، لتنعم بفترة من الاستجمام.

8- إذا كانت هناك خلافات بينك وبين والدتك أو بعض التوتر، حاولى أن تصلحيها سريعاً قبل فوات الآوان.

9- لا تنسى حماتك، عامليها كوالدتك بكل الحب والاحترام.

10- إذا كانت والدتك لاقت وجه ربها، قومى بصلة رحمها - زيارة أقاربها وصديقاتها، اعرفى احتياجاتهم وحاولى جاهدة بتلبيتها قدر المستطاع.

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