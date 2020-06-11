هذا الزيت يساعد في علاج الهالات السوداء تحت العينين

أصبحت الهالات السوداء مشكلة شائعة للعديد من السيدات. فالهالات السوداء تجعل الوجه يبدو مرهقاً أو مريضاً. تلك المشكلة يمكن حلها باستخدام زيت اللوز، حيث يتمتع زيت بخواص مرطبة مما يساعد على تغذية المنطقة المحيطة بالعينين. فهو غني بالفيتامينات المغذية، التي تساعد على علاج كافة مشكلات البشرة. كما يساعد ايضا على تفتيح لون البشرة بشكل طبيعي. مجرد تدليك المنطقة المحيطة بالعينين باستخدام زيت اللوز يوميا، يمكنك تقليل الهالات السوداء.

طرق استخدام زيت اللوز لعلاج الهالات السوداء:

يحتوي زيت اللوز على أحماض دهنية تساعد على تغذية البشرة بشكل مناسب. لذلك ينصح بتدليك المناطق المحيطة بالعينين باستخدام زيت اللوز خلال الليل، يكرر ذلك يوميا لتحفيز الدورة الدموية والحصول على النتائج المرجوة.

تخلط 2 ملعقة صغيرة من العسل مع 2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز، ويستعمل ذلك الخليط على المنطقة المحيطة بالعينين كل ليلة قبل الذهاب للنوم.

يخلط القليل من الحليب مع زيت اللوز واستخدام ذلك الخليط لتدليك منطقة ما حول العين، ثم يشطف جيدا بعد 10-15 دقيقة.

ملحوظة: بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية تجاه زيت اللوز، لذلك، يراعى اختباره على مساحة صغيرة من البشرة قبل الاستعمال.

نصائح هامة للتخلص من الهالات السوداء:

1- النوم لفترات كافية ضروري جدا لصحة البشرة. كما يمكن تجنب ظهور الهالات السوداء عند اتباع عادات النوم الصحية.

2- شرب كميات كافية من الماء يساعد على تقليل الهالات السوداء حول العينين.

3- ينصح باتباع روتين العناية بالبشرة بانتظام لتجنب ظهور التجاعيد في المراحل الأولية.

4- تناول النظام الغذائي المتوازن يضمن الحصول على عيون صحية وجذابة دون ظهور أية هالات سوداء.