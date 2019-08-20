هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن

إن التخلص من السكريات والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية والمواد الغذائية من نظامك الغذائي هو أول خطوة يجب اتباعها لفقدان الوزن. وشرب العصير الطازج هو أحد الطرق السهلة للحصول على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف أيضاً. حيث تساعد هذه المواد الغذائية على إحياء عملية الأيض الخاصة بك وتساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

فوائد الشراب

أما الجزر فيعتبر احد الأطعمة الخارقة سوبرفوود لانقاص الوزن. نظرًا لمحتواه العالي من الألياف ، فإن كوبًا واحدًا من عصير الجزر سيبقيك ممتلئًا حتى الغداء ، وبالتالي سيمنعك من الجوع. يساعد عصير الجزر في إفراز الصفراء مما يساعد على حرق الدهون وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

يعتبر عصير البرتقال ، أحد المكونات المهمة ، فهو عصير يحتوي على سعرات حرارية سلبية مما يعني أنه يساعد على حرق السعرات في الجسم.

أما الجزر فيعتبر احد الأطعمة الخارقة سوبرفوود لانقاص الوزن. نظرًا لمحتواه العالي من الألياف ، فإن كوبًا واحدًا من عصير الجزر سيبقيك ممتلئًا حتى الغداء ، وبالتالي سيمنعك من الجوع. يساعد عصير الجزر في إفراز الصفراء مما يساعد على حرق الدهون وبالتالي يساعد على فقدان الوزن.

من ناحية أخرى يعتبر الزنجبيل الغني بالإنزيمات مكون هام لتحسين عملية الهضم. والجهاز الهضمي الجيد حيث تتم معالجة الطعام هو السر في حل مشاكل وزنك بشكل فعال من الجذر.

أنت بحاجة الى:

1 جزرة ، مقطعة أو مقشرة

عصير برتقال (مستخلص طازج)

1 شريحة زنجبيل ، مفروم تقريبًا

في الخلاط ، يضاف الجزر والزنجبيل ويخلطان معًا حتى تحصل على عجينة ناعمة. يضاف إلى ذلك عصير برتقالة واحدة.

يُنصح بتناول هذا المشروب في الصباح للحصول على أقصى فوائد.