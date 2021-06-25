هذا ما يحدث لجسمك عند تناول بذور البطيخ

ل سبق لك أن قمت بتناول بذور البطيخ أو قمت برميها ؟ كما اتضح، أنها تقدم للصحة العامة العديد من الفوائد، حيث يوفر الكوب الواحد أكثر من 30 غراماً من البروتين و 16 غراماً فقط من الكربوهيدرات، وفقًا لبيانات My Food Data.

تحتوى علي الفيتامينات والمعادن

كما أنه يحتوى علي جرعات كبيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات ب المركب. كما أنها غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، يمكن أن تكون بذور البطيخ إضافة صحية لمعظم الوجبات الغذائية. استمتع بها محمصة أو منتعشة كوجبة خفيفة بعد الظهر، كما يمكن إضافتها في السلطة ورشها فوق دقيق الشوفان أو بودنغ الشيا.

إنفاص الوزن والحفاظ على معدل التمثيل الغذائي

يمكن لهذه الوجبة الخفيفة المقرمشة أن تكبح الشهية وتساعدك علي البقاء لفترة طويلة دون الشعور بالجوع بسبب محتواها العالي من البروتين. البروتين، هو أحد أكثر العناصر الغذائية وفرة في بذور البطيخ، يزيد من الشعور بالشبع ويحافظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك، وفقًا لمراجعة عام 2012 في المجلة البريطانية للتغذية. بمرور الوقت، قد يحسن ضغط الدم وتكوين الجسم، أو نسبة الدهون إلى العضلات.

تعزيز صحة القلب

تمثل بذور البطيخ أهمية كبيرة لصحة القلب، نظراً لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الأوعية الدموية من خطر الالتهاب. وعند الحديث عن العناصر الغذائية، توفر 1 أونصة من بذور البطيخ 35٪ من كمية المغنيسيوم الموصى بها يومياً.

هذا المعدن الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته، بالإضافة إلى قدرته على ضبط ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار بالجسم.

إمداد الجسم بالطاقة

كما يلعب المغنيسيوم أيضاً دوراً رئيسياً في إمداد الجسم بالطاقة. ببساطة، يساعد جسمك على تكسير ومعالجة الجلوكوز والدهون والبروتين.

تحسين الهضم

كما نعلم جميعاً تحافظ الألياف الغذائية على تحسين الهضم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل غناها بمعدن الماغنسيوم، الذي يساعد المعدة على تكسير الطعام وهضمه بشكل أفضل، كما يساهم في تنشيط الإنزيمات التي تحسن من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

تأخير الشيخوخة والحصول على بشرة صحية

تعمل بذور البطيخ على تحسين صحة الجلد بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. حمض الفوليك، على سبيل المثال، يحمي بشرتك وأنسجتك من الإجهاد التأكسدي ويزيد من معدل دوران الخلايا.

أشارت بعض الدراسات، إلى أن الزنك والماغنسيوم يحافظان على شباب الجسم، ويرجع السبب إلى قدرتهما على مكافحة الإجهاد التأكسدي، الذي يسرع من تلف الخلايا، ومن ثم ظهور علامات الشيخوخة.

وتوفر أونصة واحدة فقط من بذور البطيخ 26٪ من كمية الزنك اليومية الموصى بها، وقد يساعد هذا المعدن في منع وتقليل حب الشباب والأكزيما والوردية واضطرابات الجلد الأخرى. كما يعزو الباحثون هذه الفوائد المحتملة إلى آثاره المضادة للميكروبات والالتهابات.

وبالنظر إلى هذه الفوائد، قد يكون من المفيد لك استبدال وجباتك الخفيفة بحفنة من بذور البطيخ. إنها صحية بقدر ما هي لذيذة.

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