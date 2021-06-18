هذه أسوأ الأفعال التي تقوم بها النساء بعد الطلاق.. تجنبيها

يعتبر الطلاق تجربة مربكة ومرهقة، ويمكن أن يؤدي إلى العديد من التساؤلات والشكوك حول الحب والعلاقات والتي قد لا يكون لها تفسيرًا أو إجابات.

ومع ذلك، من الصعب التعامل مع أشياء كثيرة بعد الطلاق، إلا أن توجيه السلوك يمكن أن يساعد في التغلب على الألم، ويجب أن تتذكر المرأة أن الطلاق ليست نهاية الحياة ويمكن المضي قدمًا بسهولة.. وفيما يلي بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مرحلة ما بعد الطلاق حيث تعتبر أسوأ الأفعال على الإطلاق:

اتباع سلوكيات مندفعة

قد تتجه بعض النساء للحصول على وشم أو ثقب في السرة على اعتقاد أن ذلك سيجعلها سعيدة، ولكن الأمر ليس كذلك، كما يجب تجنب التسوق عند الحزن والاجهاد؛ لأن الأمر سينتهي بشراء ملابس لا تروق لكِ، يُنصح بالتفكير قبل القيام بأي شيء في كل موقف، خاصة في هذه الفترة.

مشاركة الأحزان مع الأصدقاء

يعتبر امتلاك أصدقاء حقيقيين وعائلة لمشاركة أحزانك أمر ليس بالمطلوب دائمًا، فإذا كنتِ تشعرين بأنكِ بحاجة إلى طلب المساعدة المهنية، فلا تتردي، لأن عدم الحديث عن مشاعرك سيجعلك تتورطين أكثر في الحزن، يمكن السفر أو أخذ إجازة لبضعة أيام من العمل.

مشاركة حالتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعتقد الكثيرات أن مشاركة بعض الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي سوف يجعلها تتخلص مما تشعر به، ولكن توقفي تمامًا عن مشاركة أي شيء حول الطلاق على إنستغرام أو فيسبوك، حيث ستؤدي مشاركة التفاصيل حول الحياة الشخصية مع الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انخراطك في النميمة فقط.

قطع العلاقات

لا يساعد البقاء وحدك وتجنب التجمعات على نسيان طليقك، ولن يجدي لوم نفسك أو حبيبك السابق، ولكن سيجعلك تشعرين بالمرارة، يمكنكِ الذهاب إلى حفلات أعياد الميلاد أو المناسبات العائلية والخروجات، يساعد ذلك في حالتك النفسية كثيرًا.

عدم الاهتمام بالنفس

لن يساعد الانخراط في الأحزان ونسيان الأشياء التي تستمتعين بها في المضي قدمًا، ويجب أن تركزي على نفسك أكثر وتذهبي إلى صالة الألعاب الرياضية أو الذهاب في رحلة فردية أو تعلم مهارة جديدة، سيجعلك ذلك سعيدة.

الدخول في علاقة جديدة

إذا كنتِ تعتقدين أن المواعدة أو الدخول في قصة جديدة سيساعدك على المضي قدمًا، فتوقفي عن ذلك التفكير، وابتعد عن أفكار مثل "الحب الحقيقي على الأبواب" ، "صديقك يبحث عنك"، فكل هذا ليس صحيحا ويستنزف مشاعرك فقط.

إجبار الأطفال على الاختيار بينك وبين طليقك

لا تجبري الأطفال أو تطلبي منهم الاختيار بينكما، ولكن ساعدي الأطفال على توجيه مشاعرهم.

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