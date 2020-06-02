هذه الأبراج الأكثر تمتعًا بالصحة 

بعض الأبراج تتميز بالصحة الجيدة والشباب الدائم، فأصحابها حريصون جدًا على العناية بأنفسهم جسدياً وعاطفياً وروحياً، لذا نجدهم متميزين ينعمون بلياقة بدنية عالية ومظهر صحي أنيق.

ويعود ذلك لأبراجهم وفقا لما صرح به علماء الفلك، فهم يقدسون الحياة الصحية بكل تفاصيلها، ويداومون على التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي، والحصول على قسط كاف من النوم، وأخيرا شرب الماء بكميات وفيرة.

وكما أن هؤلاء الأشخاص يجاهدون أنفسهم، فلا ينجرفون لما يضر بصحتهم مهما كانت التحديات، أو يسمحون لشيء أن يحيد بهم عن طريق الرشاقة واللياقة، إضافة إلى أنهم يتمتعون بضبط النفس وتقدير الذات بدرجة عالية مقارنة بالأخرين.

برج السرطان 21 يونيو - 22 يوليو

تحافظ أنثى السرطان على رشاقتها وصحتها بشكل ملفت، تأخذ ملاحظات المحيطين بها وتهتم بتحقيقها، لا سيما المتعلقة بجسمها وصحتها، تهتم أيضًا بالنواحي الروحية والروابط المتعمقة بين الأفراد، ما يجعلها تعيش في هدوء وسلام نفسي، ولا تنشغل عن أحبائها بنفسها بل تمنحهم الرعاية والاهتمام، ومنذ نعومة أظفارها وهي تتمسك بالعادات الصحية وتطوير النواحي الابداعية والاخلاقية في شخصيتها.

برج الجدي 22 ديسمبر - 19 يناير

لأنها تهتم برأي الأخرين وانتقاداتهم وتأخذها على محمل الجد، تحرص دائما على فعل الصواب وتتمسك بالعادات الصحية الصحيحة وتأخذها بعين الاعتبار، كما أنها تريد أن تصبح الأفضل في كل شيء، تتعامل بحذر وصبر شديدين، وبذلك تعرف كيف تحقق هدفها وطموحاتها، ولا تنجرف نحو ما يدمر صحتها ورشاقتها.

برج الأسد 23 يوليو - 22 أغسطس

بسبب طبيعتها وثقتها الزائدة في النفس، يدفعها ايمانها بنفسها وقدراتها للبحث عن الكمال في كل شيء- ومن أهم هذه الأشياء جسدها بلا شك- إلى الاهتمام بنفسها لأقصى درجة، وتتبع الأسلوب الصحي لعقلها وجسدها وروحها على حد سواء، كما أنها تواظب على التمارين الرياضية والروحية معا.

برج الحوت 19 فبراير - 20 مارس

طبيعتها الحنونة العطوفة تمنحها المزيد من الرومانسية ونكران الذات، وتحيط أحبائها بالرعاية والاهتمام كجزء أساسي من حياتها، فضلا عن شعورها الدائم بالرضا والامتنان، ما يجعلها نقية الروح والسريرة وهو سر حفاظها على صحتها، حيث لا تحمل الضغائن أو الأحقاد التي تصيبها بالأمراض الخطيرة.

برج الجوزاء 21 مايو - 20 يونيو

شخصية منفتحة تقبل الأخر وتشاركه الحياة بكل أريحية، تحب المشاركة ولا تخشى النقاش وعرض أفكارها ومعتقداتها على العالم، قد تُعرف بين الناس بالازدواجية وانفصام الشخصية وأنها تتعامل بمعايير مزدوجة، لكنها متصالحة مع نفسها تعرف ماذا تريد، وتتعامل بصدق وتنسجم قوتها العقلية مع البدنية بشكل مثير للاهتمام.

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