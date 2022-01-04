هل أنت من الأبراج التي سوف تمتلك وظيفة جديدة للعام الجديد ٢٠٢٢؟ إذا كنت لا زلت تبحث عن وظيفة أخرى أو ترغب بتغييرها تعرف على قائمة الأبراج التي سيحدث لها نقلة عملية.

هذه الأبراج سوف تمتلك وظيفة جديدة في عام 2022

برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

برج الجدي من أكثر الأبراج المحظوظة في سنة 2022 من الناحية المهنية، مبروك يا عزيزي برج الجدي، سوف تجد وظيفة أحلامك كما تريد، وسوف تجد نفسك فيها، سوف تحصل على منصب عالي جداً وراتب مميز، سوف يغير حياتك إلى الأفضل.

مولود برج الجدي يترأس عمله بصمت وهدوء، يرفض برج الجدي الإعلان عن نفسه سواء بالحديث العادي أو عن طريق وسائل الإعلام المعروفة، ويحب أن يُذيع صيته فقط ضمن حدود جدران مكتبه الذي يكون كالبيت الحقيقي بمفروشاته وأثاثه، يعيش برج الجدي داخل مكتبه تبعاً لنظام عمل قاس يستمر من ساعات الصباح الأولى حتى ساعات المساء المتأخرة، وإذا اضطر في النهار لأخذ قيلولة أو تناول الطعام سيجد لديه كل التسهيلات اللازمة للقيام بهذه الأعمال التي تُمارس عادة في المنزل.

صفات برج الجدي

من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة من دون انتظاره لأي مقابل.

يتربعون برج الجدي دائماً على عرش أسياد ضبط النفس.

يمتلك برج الجدي صفة الصبر

متعاطف حكيم مسيطر وقيادي.

تمتلك شخصية قوية يُمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.

مستعدة دائماً لتعمل المسؤوليات والأعباء لوحدها.

تسعى دوماً لتحقيق أهدافها بثبات وصرامة وبلا أي خوف أو تردد.

حساسة ورومانسية وإن بدا العكس عليها.

امرأة برج الجدي امرأة مضحية لمصالح غيرها من الناس.

غامضة.

ليس من السهل تحطيم جدران برج الجدي والدخول إلى عالمه.

برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

يعتبر برج الدلو من الأبراج المحظوظة من الناحية المهنية لكن ليس كما يريد، سوف يجد مولود برج الدلو في سنة 2022 وظيفة سهلة ليس بالصعوبة وبراتب جيد جداً، زملائه في العمل متعاونون معه، في أول 3 أشهر سوف يجد صعوبة في التأقلم مع الجو العام للعمل، وبعدها سوف يتعلق بعمله، سوف تكون في قمة أناقتك في اللبس، لبس في التعامل مع زملائك ولطيف.

من صفات الرجل من برج الدلو في العمل هو المرونة مع محيطه في العمل وهو يتقبل التعديلات على أفكاره ويتقبل النقد، قد يعتبره زملاؤه قائدًا لهم لأنه يتميّز بنظرته المنطقية للأمور، مولود برج الدلو يفكّر دائماً بطريقة بايجابية ويحبّ عمله بشغف ومخلص له.

أما صفات المرأة من برج الدلو في العمل تتجنّب المهن التي فيها روتين لانها تشعر بالملل سريعاً، في المقابل تبرع في السياسة أو طبيبة نفسية أو اخصائية اجتماعية وكل عمل فيه نوع من الاثارة.

صفات برج الدلو

شخص عاشق للسفر لأنه يحب التغيير والتّجارب الجديدة.

يتميّزون بالعصبيّة الشديدة و أعصابهم مشدودة في غالب الأحيان.

سريع الإنفعال ويمكن أن تكون ردود الفعل لديه غير متوقعة وأحياناً عنيدة جداً.

شخص الدلو عندما يكون مقتنعاً بأنّه على حق لا يمكن لأحد أن يجعله يغيّر رأيه.

شخص غير متسامح للغاية.

مولود برج الدلو يمكنه في بعض الأحيان اتّخاذ قرارات متسرّعة وغير لائقة إلى أبعد الحدود.

برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء من المحظوظين هذه السنة في وظيفتهم، سوف يجد نفسه بعد تعب وعناء السنوات الماضية، منصبه عالي وبراتب مناسب له وكما يطمح، هو شخص طموح جداً يحب عمله ومخلص له لو على حساب صحته وعائلته، يحب القراءة ويواكب التكنولوجيا أول بأول، يحب برج العذراء أن يكون في القمة بين زملائه في العمل لا يحب التهميش، دقيق في إرسال الإيميلات

مولود برج العذراء بارع فى جميع المهن التي تتطلب دقة فى الحسابات والتصحيح والتحضير والترتيب والصبر والدقة والتمييز، يحب أن يبذل الخدمات والتفانى بها فهذا يعطى معنى لحياته،نرى برج العذراء في المهن الاجتماعية والإنسانية الخادم الأمين الذى لا يترك أسياده على الإطلاق، وهو أمين سر لا يستغنى عنه،جاد في عمله ومتفاني حتى يحصل بذلك على ما يريد، وقد يقضي ليله بلا نوم ليكمل إنجاز أعماله.

صفات برج العذراء

القدرة الكبيرة على تحمل الصعاب والمسؤولية والضغوط في كل من الحياة والعمل.

المرونة الكبيرة في الشخصية والتعامل.

صدق المشاعر.

الصراحة والوضوح.

الحماس.

تميل إلى الوحدة، وعدم تكوين علاقات اجتماعية.

النظام والترتيب.

الهدوء وعدم المبلاة.

يتميز بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل.

صادق في أحاسيسه ومشاعره إلى حد كبير.

صريح وصادق ولا يحب الكذب، ولا يخذل الآخرين، فهو مخلص لمن هم حوله.

يحب جمال المنظر والترتيب، فهو يميل إلى الترتيب وتنسيق الأمور بعيداً عن الفوضى.

يتميز بالحماس في أداء العمل دون ملل أو ضجر.

يميل إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة؛ بسبب شعوره بعدم الارتياح، بالإضافة إلى أنه لا يثق بالناس بسرعة.

لا يستسلم للأوهام والأحلام.

يعتبر من الشخصيات القوية التي يمكن اللجوء إليها لأخذ النصائح والحكم.

يخفي مشاعر عميقة عن الآخرين بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه

يتميز بالحس الفنيّ المميز لديه فيعبرو عما في داخله من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل

يمتلك بذاكرته القوية وتعدّ الذكريات عنده نافذة للترويح عن النفس.

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