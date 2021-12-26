هل تحلم بأن تشتري منزل في العام الجديد؟ هل أنت من الأبراج التي سوف تمتلك منزل جديد؟ هل تفكر بأخذ قرض لشراء منزل في هذا العام؟

إن امتلاك منزل يعطيك شعور بالأمان والاستقرار، وإذا تمكنت من الحصول على أحد عروض التمويل العقاري التي تكون قيمة أقساطها ثابتة طوال الوقت فإنك سوف تستطيع تخطيط ميزانيتك بسهولة دون أن تتأثر بقيمة الأقساط ولاسيما أن الأقساط تقترب قيمتها من قيمة الإيجار .

ومن بين الابراج التي سوف تمتلك منزل لعام 2022 برج الأسد على رأس القائمة، برج الأسد، وبرج العذراء.

3 أبراج سوف تمتلك منزل في عام 2022

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

من المتوقع أن يجلب عام 2022 الحظ الوفير والمال الكثير، ومن المرجح أن تسير جميع جوانب الحياة بسلاسة، سوف تشتري منزل فخم أو فيلا أو شقة داخل كومباوند مع حديقة معها بركة سباحة ونادي رياضي ضخم،

توقعات برج الأسد لعام 2022

على الصعيد المهني شهر آب هو شهر التبديل الجذري في حياتك وشخصيتك وقد تخطر ببالك فكرة تجعلك تنجز عملية مهمة أو تباشر بمشروع استثنائي، كن يا عزيزي الأسد على ثقة بأن كل توجه غير تقليدي سيزيدك السنة جيدة جدا للاستثمارات العقارية والتجارة والسياسة والاعلام.

على الصعيد العاطفي، سوف تعيش أوقات استثنائية وقصص حب خيالية لا مثيل لها وتتلقى اخبار سعيدة، وخاصة بين فصلي الربيع والصيف، إن الوضع العاطفي بشكل عام يبدو رائع حيث تعرف لقاءات جديدة وتلتقي بأحباء وتتلقى علانات الحب والهدايا الجميلة.

على الصعيد الصحي،في شهر تموز وشهر آب يطلب منك التأني والتحفظ وتجنب التهور والخداع وحوادث السير، وانتبه على سلامتك العامة والى سلامة المحيطين بك.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

إذا قمت بشراء منزلك يا عزيزي برج العذراء فإنك في كل الأحوال لن تخسر أموالك وخاصة إذا كانت قيمة الفائدة على الشراء منخفضة ، وحتى إذا كانت الفائدة مرتفعة فلن تخسر لأنك في النهاية سوف تمتلك منزلًا ، ولكن كل ما عليك هو اختيار نوع التمويل العقاري المناسب ، وعندما تقوم بدفع أقساط المنزل فأنت بذلك تشتري جزء من ملكية منزلك ، وفي نهاية الأقساط ستجد أن قيمته قد ارتفعت .

توقعات برج العذراء لعام 2022

على الصعيد المهني كن واقعياً ولا تغامر أبداً في استثمارات غير مضمونة وانتظر حتى شهر آب حيث تتحول الأمور لمصلحتك فتحرز نجاحاً مهماً وتتمتع بدعم كبير، سوف تواجه بعض المستجدات وتتفتح عيونك على اشياء جديدة وحقائق وتمر بمرحلة من الشك.

على الصعيد العاطفي، قد تلتقي بوجوه جديدة في بداية شهر أيلول حيث يحمل اليك جوبيتير الغرام والحب، وقد يمر بعض مواليد برج العذراء بأزمة زوجية أو عاطفية أو عائلية وقد يرتبط البعض بعلاقات سرية لا يستطيعون الافصاح عتها .

على الصعيد الصحي،يجب عليك الاهتمام على صحتك وسلامتك وعدم ترك الإنفعالات تسيطر عليك ولا تضخم بعض الامور قد تواجه أزمات نفسية او ارهاق شديد في تشرين الثاني 2022 انتبه جيداً.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

إذا كنت تمتلك المنزل الذي تعيش فيه يا عزيزي برج العقرب، فإنك سوف تستطيع عمل بعض التعديلات أو الإضافات بالمنزل ، وهناك الكثير من التجديدات التي تستطيع عملها بمنزلك مثل إعادة الطلاء ، أو إضافة بعض الأدوار العلوية للمنزل ، كما يمكنك عمل بعض التعديلات على المنزل من الداخل مثل إضافة ملاحق لبعض الغرف ، و بعض هذه التعديلات تستطيع عملها بنفسك ، والبغض الآخر يجب أن يتم عمله بواسطة المتخصصون ، وهذه التعديلات تضيف قيمة كبيرة لسعر المنزل غذا أردت بيعه في المستقبل .

على الصعيد المهني لا شيء يعيق تحركاتك ونجاحك وثقتك بالنفس ، كل شيء ممكن في هذه السنة حيث تستقطب الاعجاب والتأييد والتصفيق والارباح، لكن انتبه جيداً على فلوسك جيداً ممكن الحظ لا يحالفك وتخسر كل شيء فجأة، انتبه.

على الصعيد العاطفي، إذا كنت مرتبط فقد تسعد بأخبار مهمة تخص شريك حياتك مثل فرصة عمل إلى الخارج، وقد ترتبط بشخص غير قادر على اعلان العلاقة معه وتكون الاشهر الثلاث الأخيرة هي الافضل لك على جميع الاصعدة .

على الصعيد الصحي،قد تتعرض لصداع أو اوجاع في العظام كما في الشرايين ويحذرك الفلك من اهمال صحتك وسلامتك وطريقة غذاءك .

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