هذه العبارات الخمس يمكن أن تجعلك تبدو ضعيفًا في العمل

في العالم المهني ، الذي يدور حول بقاء الأصلح ، لا أحد يريد أن يظهر على أنه ضعيف أو غير واثق من نفسه...

5 علامات تشير إلى أن رئيسك في العمل يكرهك

حتى في المواقف الصعبة ، يتخذ المرء وجهًا شجاعًا ويواصل العمل الجاد. ومع ذلك ، فإننا أحيانًا نفعل أو نقول عن غير قصد شيئًا يؤثر على مسار حياتنا المهنية ويجعلنا نشعر بأننا لا نستحق. إليك 5 عبارات قد تجعلك تبدو ضعيفًا في العمل.

1. "هل هذا منطقي؟"

كل ما ستقوله يجب أن يكون منطقيًا بالنسبة لك أولاً. حتى لو لم يكن الأمر كذلك وأردت أن تقول ذلك ، فلا تطرح سؤال التحقق مباشرة بعد نطقه. عندما تفعل ذلك ، فأنت تشير مباشرة إلى أن كل ما قلته للتو لن يكون له أي معنى بالنسبة لك أيضًا.

2. "أنا آسف على إزعاجك ..."

إن الإعلان عن أنك على وشك إزعاجهم ، يزيد من فرص إزعاجهم بالفعل! أيضًا ، فإن قول آسف يجعلنا نظهر بالخجل أو التوتر. لذلك ، بدلاً من الاعتذار ، قل "شكرًا على الاستماع".

3. "الأمر خارج عن يدي"

ستكون هناك مواقف ستختبر جودة قيادتك وتجعلك جميعًا تشعر بالتوتر. لكن لا يمكنك قول العبارة حتى لو كنت تعلم أن الأشياء ليست في يدك. أنت القائد هنا ولا يمكنك ترك فريقك ينهار.

4. "أنا لست خبيرًا ، لكن ..."

عندما تكون في موقف تحاول فيه حمل الناس على احترامك وأخذ أفكارك على محمل الجد ، فإن هذه العبارات تقوض مصداقيتك. وبالتالي، بدلاً من استخدامه ، فكر في اتباع نهج أكثر مباشرة.

5. "أنا آسف ...."

إن الشعور بالأسف لشيء أخطأت فيه هو لفتة رائعة ، لكن الأسف على كل شيء هو علامة على عدم الأمان. إنه يوضح كيف تقدر رأي الآخرين أكثر من رأيك ، في كل مرة.

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