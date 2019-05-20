هكذا يحدد برجك موعد استيقاظك

من المعروف أن الأبراج ترتبط بالعديد من السمات الشائعة مثل العلاقات الرومانسية والسلوكيات، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أن الأبراج تؤثر أيضًا على العادات اليومية، مثل موعد الاستيقاظ، فوفقا لمجلة "إيليت ديلي" موعد استيقاظك وما إذا كنت شخصًا ينشط في الصباح أم في الليل يعتمد على برجك كما يلي:

برج الحمل: 6:30 -7:30 صباحًا

الحمل نشيط بطبعه، ولذلك حتى ولو كان مرهقًا، يتمكن من الاستيقاظ مبكرًا ومتابعة يومه، لأنه يكره الشعور بأنه غير منتج.

برج الثور: 9 -11 صباحًا

لدى الثور الكثير من الأهداف والطموح، لكن هذا لا يمنعه من الجلوس في الفراش طوال الصباح وهو يفكر في قائمة مهامه اليومية.

برج السرطان: 9 -10 صباحًا

يمنح السرير مواليد السرطان شعورًا بالأمان والاحتواء، يصعب عليهم العثور عليه في أي مكان آخر، ولذلك يشعر بالاستياء عندما يضطر أخيرا لمغادرته.

برج الجوزاء: 5 صباحًا أو بعد الظهر

يعاني مواليد برج الجوزاء من أرق مزمن، فهناك ملايين الأفكار التي تدور في ذهنهم دائمًا، فيستيقظون مبكرًا لأنهم لم يستطيعوا النوم أو متأخرًا لأنهم خلدوا للنوم في وقت متأخر.

برج الأسد: 7 -8 صباحًا

يهتم الأسد بالحصول على قسط كافي من النوم ليلاً لأنه يعرف مقدار الطاقة التي يحتاج لبذلها يوميًا.

برج العذراء: 4 -6 صباحًا

يوم مواليد برج العذراء عادة ما يكون مزدحمًا، ورغم معاناتهم في الخلود للنوم، إلا أنهم بارعون في الاستيقاظ في الصباح الباكر بنشاط.

برج الميزان: 7 -9 صباحًا

يحب أبناء برج الميزان قضاء صباحا هادئًا وعدم الاضطرار إلى الخروج، ولذلك يميليون إلى الاستيقاظ مبكرًا بشكل معقول حتى لو عنى ذلك التضحية بالنوم.

برج العقرب: 7 -11 صباحًا

يعشق أبناء برج العقرب النوم للغاية، فهم يهتمون بعالم الأحلام ويحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من النوم، وينامون مبكرًا ويستيقظون في وقت متأخر.

برج القوس: 6 -7 صباحًا

يحاول أبناء برج القوس الحصول على أي قسط من النوم وقتما استطاعوا، فهم لا يمانعون التضحية بالنوم من أجل أداء مهامهم اليومية، طالما أمكنهم النوم بين المهام للحفاظ على طاقتهم.

برج الجدي: 5 -7 صباحًا

يكره الجدي الاستيقاظ مبكرا، ولكنه يجبر نفسه على ذلك، لأنه يدرك أنه بحاجة لأداء عشرات المهمات يوميا لتحقيق طموحه.

برج الدلو: 6 -10 صباحًا

يستيقظ الدلو في موعده بنشاط عادة، ولكن متابعة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قد تدفعه للسهر، والاستيقاظ في موعد متأخر.

برج الحوت: 1 ظهرًا

يقضي الحوت معظم لياليه مستيقظا في الفراش وهو يعاني من الارق، ولا يستطيع النوم سوى مع بزوغ الفجر، فيضطر للاستيقاظ متأخرا للغاية.

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