هكذا يعرض الجفاف صحة قلبك للخطر

شرب الماء من أهم العادات الصحية وابسطها، فالماء يقوم بعدة وظائف في جسم الانسان بما في ذلك حماية القلب من اضرار الجفاف، حيث ينصح الأطباء بشرب 6-8 اكواب من الماء يوميا لتجنب الأضرار التالية الناتجة عن الجفاف:

اجهاد القلب

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض كمية الدم في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة سُمك الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى بذل القلب للمزيد من الجهد، كما يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم مما يسبب الشعور بالدوار ويجبر القلب على العمل بقوة اعلى من المعتاد، ما يؤدي لاضطراب ضربات القلب أو خفقان القلب.

النوبات القلبية

كشفت دراسة أجريت في عام 2002، أن الجفاف يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى البالغين، حيث يؤدي نقص الماء إلى زيادة سمك الدم وانقباض الأوعية الدموية مما يجهد القلب ويؤدي لتراكم الترسبات وانسداد الشرايين وحدوث النوبات القلبية.

السكتة الدماغية

يمكن أن يؤثر سُمك الدم بسبب عدم كفاية تناول الماء أيضًا على وظائف المخ، حيث يمكن أن تؤدي ذلك إلى انسداد الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما اشارت الدراسات العلمية إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من الماء يوميا لديهم فرصة أكبر في التعافي من السكتة الدماغية.

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