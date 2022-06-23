هل ألم الكلى من أعراض كوفيد-19 ؟

يمكن أن يسبب كوفيد-19 مجموعة متنوعة من الأعراض المختلفة، ومع ذلك، عندما تفكر في أعراض كوفيد-19، ربما لا يكون آلام الكلى واحدة منها، وفي الحقيقة، في حين أنه من الممكن أن يتسبب كوفيد-19 في تلف الكلى، إلا أن هذه الحالة لا ترتبط عادةً بألم الكلى.

آلام الكلى

يوصف ألم الكلى عادةً بأنه شعور بعدم الراحة في الظهر وجوانب الجزء العلوي من البطن، ويشار إلى الألم في هذه المنطقة باسم ألم الخاصرة، حيث إنه محسوس في المنطقة الواقعة أسفل ضلوعك وفوق الوركين والحوض.

هل يمكن أن يسبب كوفيد-19 آلامًا في الكلى ؟

يمكن أن يتلف كوفيد-19 الكلى، ومع ذلك، فإن آلام الكلى عادة ليست من أعراض تلف الكلى، وفي الواقع، قد لا يعرف الكثير من الأشخاص المصابين بتلف الكلى أنه حدث، وفي كثير من الأحيان، يحدث آلام الكلى بسبب حالات مثل:

عدوى الكلى، وهي عدوى بكتيرية تحدث عادة بسبب التهاب المسالك البولية الذي ينتشر حتى الكلى

حصوات الكلى، وهي كتل صلبة من الكالسيوم أو بلورات حمض اليوريك التي يمكن أن تتشكل في الكلى

داء الكبد المائي، حيث يعود البول إلى الكلية

كيس أو ورم في الكلية

مرض الكلى المتعدد الكيسات

جلطة الدم في الكلية أيضًا قد تسبب آلامًا في الكلى ويزيد كوفيد-19 من خطر الإصابة بجلطات الدم

ومن المحتمل أيضًا أن يكون لديك كوفيد-19 وتشعر بألم في منطقة كليتيك لا يأتي بالفعل من كليتيك، حيث أن هناك بعض الدراسات عن الألم في الخاصرة لدى الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 بسبب العدوى التي تؤثر بالفعل على الجزء السفلي من رئتيهم.

كيف يؤثر كوفيد-19 على الكلى ؟

تظهر التقارير إصابة حادة في الكلى (AKI)، وهذا عندما تتوقف كليتك فجأة عن العمل كما ينبغي، وفي بعض الحالات، لا تسبب الإصابة الحادة بالكلى أي أعراض ولا يتم اكتشافها إلا أثناء الاختبار لحالات صحية أخرى، وفي هذه الحالة، تلتقط الاختبارات عادةً مستويات متزايدة من البروتين أو الدم أو كليهما في البول.

عند ظهور أعراض الإصابة الحادة بالكلى، يمكن أن تشمل:

انخفاض إنتاج البول

تورم في الساقين أو الكاحلين أو القدمين

التعب

الغثيان أو القيء

ضيق في التنفس

ألم في الصدر أو ضغط

وتعد هذه الحالة خطيرة وتحتاج إلى العلاج في المستشفى برعاية داعمة، وفي بعض الحالات، غسيل الكلى، حيث يساعد غسيل الكلى على إزالة النفايات والسوائل الإضافية من الدم عندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل صحيح.

وبحسب دراسة أجريت عام 2021 فإن هناك 1835 شخصًا مصابًا بـ بالتهاب الكلى الحاد بسبب كوفيد-19، ومن بين هؤلاء الأفراد، احتاج 347 (19 بالمائة) إلى العلاج بغسيل الكلى.

يرتبط تطوير الإصابة الحادة بالكلى عندما يكون لديك كوفيد-19 بنتيجة أسوأ، حيث وجدت دراسة أخرى في عام 2021 أن الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع كوفيد-19 إلى جانب الإصابة الحادة بالكلى كان مرتبطًا بخطر أعلى بكثير للوفاة.

كيف يتلف كوفيد-19 الكلى ؟

لا يزال الباحثون يحاولون تحديد كيف يتلف كوفيد-19 الكلى بالضبط، حيث أن الفيروس الذي يسبب كوفيد-19، من المحتمل أن تلعب واحدة أو مجموعة من الآليات أدناه دورًا في تلف الكلى تشمل:

العدوى المباشرة: تعبر بعض الخلايا في الكلى عن بروتين المستقبل، ACE2، الذي يحتاجه SARS-CoV-2 لدخول خلية مضيفة، لهذا السبب، من المحتمل أن الفيروس يمكن أن يصيب هذه الخلايا ويقتلها بشكل مباشر.

النشاط المناعي: بعض الأشخاص المصابين بكوفيد-19 لديهم مستويات عالية من السيتوكينات والبروتينات المؤيدة للالتهابات التي يصنعها الجهاز المناعي استجابة للعدوى، وقد يتسبب الالتهاب العالي في الجسم في تلف أنسجة الكلى.

جلطات الدم: يمكن أن يزيد كوفيد-19 من خطر الإصابة بجلطات الدم، حيث قد تسد هذه الجلطات الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى، وهذا يمكن أن يمنع تدفق الدم ويؤدي إلى تلف الكلى.

انخفاض الأكسجين: يمكن أن يعني الالتهاب الرئوي بسبب كوفيد-19 أن كمية أقل من الأكسجين تدخل الدم أكثر من المعتاد، ويمكن أن يتسبب انخفاض مستويات الأكسجين في عدم عمل العديد من الأعضاء والأنسجة، بما في ذلك الكلى، بشكل صحيح.

ومن المحتمل أيضًا أن بعض الأدوية التي تُستخدم لعلاج كوفيد-19 لدى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، قد تساهم في تلف الكلى، وتشمل الأمثلة على هذه الأدوية عقار الريمديسيفير المضاد للفيروسات وبعض المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية الثانوية.

من هم الأكثر عرضة لخطر مضاعفات الكلى ؟

بحثت دراسات في عوامل الخطر لتطوير الإصابة الحادة بالكلى أو مشاكل الكلى الأخرى بسبب كوفيد-19، وبناءً على نتائج هذه الدراسات، قد تشمل عوامل الخطر المحتملة لمشاكل الكلى من كوفيد-19 ما يلي:

إصابته بمرض كوفيد-19 أكثر حدة

كبار السن

أمراض الكلى الموجودة مسبقًا، مثل أمراض الكلى المزمنة

حالات صحية أخرى موجودة مسبقًا مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية

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