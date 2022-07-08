هل أوراق الفجل الخضراء صالحة للأكل ؟

أوراق الفجل الخضراء هي القمم الورقية لنبات الفجل، والفجل هو محصول جذري صغير يعد إضافة شائعة وملونة للسلطات أو الأطباق المطبوخة، كما يمكنك شرائه مع أوراقه أو بدونها.

ومن خلال هذه المقالة، سنتعرف على ما إذا كانت أوراق الفجل الخضراء صالحة للأكل، إلى جانب التعرف على فوائدها الصحية المحتملة وسلبياتها.

هل يمكنك أكل أوراق الفجل الخضراء ؟

أوراق الفجل الخضراء هي قمم نبات الفجل الصالحة للأكل، ويتم تناولها عادة كخضروات في كوريا والصين، ويعد الجفل من أحد أفراد الخضروات الجذرية، وفي الواقع أوراق الفجل الخضراء مغذية ويتم الاستمتاع بها كأوراق ناضجة.

لكل كوب (128 جرامًا) مطبوخ، تحتوي أوراق الفجل:

السعرات الحرارية: 70.4

الكربوهيدرات: 8.3 جرام

البروتين: 4.5 جرام

الدهون: 3.5 جرام

الألياف: 2.3 جرام

البوتاسيوم: 16٪ قيمة يومية

المغنيسيوم: 28٪ قيمة يومية

الحديد: 7٪ قيمة يومية

فيتامين ج: 77٪ قيمة يومية

فيتامين ك: 171٪ قيمة يومية

وتعد أوراق الفجل الخضراء منخفضة في السعرات الحرارية ولكنها مصدر جيد للبروتين والحديد والبوتاسيوم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك.

الفوائد الصحية المحتملة لتناول أوراق الفجل الخضراء

قد يكون لبعض المركبات النشطة في أوراق الفجل فوائد صحية، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث البشري، ولكن في دراسات على الفئران، قلل مستخلص الإيروكاميد من أوراق الفجل من عجز الذاكرة، لذلك، قد يكون لديها القدرة على الوقاية من فقدان الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

أيضًا أظهرت مستخلصات مضادات الأكسدة من أوراق الفجل الخضراء إمكانات كبيرة في الأبحاث لحماية أنسجة الرئة من الإجهاد التأكسدي التالف بسبب تراكم الجذور الحرة.

وفي الحقيقة، الجذور الحرة هي منتج ثانوي طبيعي لعملية التمثيل الغذائي في الجسم، ولكن إذا تجاوزت مستويات الجذور الحرة مستويات مضادات الأكسدة، فقد ينتج عن ذلك إجهاد تأكسدي، والإجهاد التأكسدي يضر الأنسجة وقد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الفوائد الصحية المحتملة لأوراق الفجل تعتمد على الدراسات والأبحاث الحيوانية للمستخلصات، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث البشرية لتحديد فوائد تناول النبات بأكمله نفسه.

الجوانب السلبية المحتملة لتناول أوراق الفجل الخضراء

لا تتوفر الكثير من البيانات المتعلقة بمخاطر أوراق الفجل نفسها على صحة الإنسان، ومع ذلك، فإن إحدى الدراسات حول الملوثات ذات الاهتمام الناشئ، وهي الملوثات الموجودة في المياه والتي تشكل مخاطر على صحة الإنسان، حددت أن أوراق الفجل هي مصدر قوي لهذه الملوثات، ومع ذلك، فإن هذا يرجع إلى ممارسات الري وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وليس أوراق الفجل نفسها.

هذا يعني أنه مع الممارسات الزراعية المناسبة والغسيل قبل التقديم، فإن أوراق الفجل الخضراء آمنة للاستهلاك، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية عند التعامل مع الفجل أو تناوله، على الرغم من أن الفجل لا يبدو أنه من مسببات الحساسية الشائعة.

طريقة تحضير أوراق الفجل الخضراء

يقال إن أوراق الفجل لها طعم لطيف، ولكن يمكن أن تتراوح نكهتها من المر قليلاً إلى الترابي والحار، وبشكل عام يتم تحضير أوراق الفجل الناضجة بطريقة مماثلة للخضروات الورقية الأخرى، كما تستخدم أوراق الفجل كزينة أو لتعزيز السلطات، وفيما يلي بعض الطرق لتناول أوراق الفجل النيئة أو المطبوخة:

أضفها إلى السلطات أو الحساء أو اليخنات

أضفها إلى السندويشات أو الخبز المحمص

تحضر في طبق مطبوخ أو طازج مع جذور الفجل

اخلطها في صلصات مثل البيستو

أضفها إلى الطواجن

اسلقها بالبخار أو يمكن تناولها كطبق جانبي

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