هل الأيدي الباردة تعد أحد أعراض القلق؟ إليك الإجابة

يشمل القلق العديد من اضطرابات القلق المختلفة، وعلى الرغم من وجود عنصر عقلي للقلق، إلّا أن هناك أحيانًا يكون مكونًا جسديًا يمكن أن يتضمن أشياء مثل سرعة دقات القلب، ألم في المعدة، ضيق في التنفس، وأيدي باردة.

وفي الواقع هناك طرق للتحكم في القلق يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض الجسدية، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على ما إذا كانت الأيدي الباردة من ضمن أعراض القلق إلى جانب أسباب حدوث ذلك.

لماذا قد يرافق القلق أيدي باردة؟

غالبًا ما يظهر القلق في الأعراض الجسدية، فمثلًا يمكن أن يعاني جسمك من القلق مثل رد فعلك عند القتال أو التجمد، وفي هذا النوع من الاستجابة الجسدية يستجيب الجسم كما لو كان في حالة طارئة، بحيث يتم إعادة توزيع تدفق الدم إلى الأعضاء الرئيسية مثل القلب والعضلات مما يتسبب في برودة الأطراف مثل اليدين والأصابع والقدمين.

وتشمل الأعراض الحادة الأخرى التعرق وصعوبة التنفس والشعور بالدوار، كما يمكن أن يسبب القلق العام أرقًا وآلامًا في العضلات.

هل تستمر هذه الحالة أم تنتهي سريعًا؟

في الحقيقة نعم تنتهي نظرًا لأن الحالة ناتجة عن الاستجابة للتوتر والقلق، لذا فإن بعد حدوث ذلك فإن الدم يعود إلى طبيعته مع انخفاض الاستجابة للضغط، فالجسم يصبح يستجيب بشكل طبيعي ويعود تدفق الدم إلى اليدين والقدمين كما في الوضع الطبيعي مما يؤدي إلى عودة الدفء لهما، وقد يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة لذا لا تقلقي إذا لم يتغير شيء على الفور.

أسباب أخرى للأيدي الباردة

في الواقع القلق ليس السبب الوحيد المحتمل للأيدي الباردة، حيث يمكن أن تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

- ظاهرة رينود: ظاهرة رينود هي حيث يتم تقييد تدفق الدم إلى الأطراف بما في ذلك اليدين والأصابع، مما يؤدي إلى الشعور بالبرد.

- قصور الغدة الدرقية: تسمى هذه الحالة أيضًا خمول الغدة الدرقية وتحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية.

- نقص فيتامين ب12: فيتامين ب12 هو فيتامين أساسي موجود في العديد من المنتجات الحيوانية، ويمكن أن يسبب نقصه وخزًا في اليدين وفقر الدم، وكلتا الحالتين يمكن أن يجعلانك تشعر بالبرودة.

- أمراض الشرايين: قد تقلل الأمراض التي تصيب الشرايين من تدفق الدم إلى أجزاء من الجسم، بما في ذلك اليدين والأصابع.

- تدخين السجائر: يؤدي تدخين السجائر إلى تضييق الأوعية الدموية في الجسم، مما قد يؤدي إلى برودة الأصابع أو اليدين، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤدي التدخين إلى تلف القلب وبالتالي إعاقة تدفق الدم إلى جميع أنحاء الجسم.

متى يجب رؤية الطبيب؟

إذا كنت تعانين من برودة اليدين طوال الوقت، وفي جميع أنواع الطقس، فاستشيري أخصائيًا صحيًا، لأنه قد يكون ذلك أحد أعراض الحالة الأساسية، ويمكن أن يساعد العلاج المناسب في علاج الحالة، أيضًا قد تدل برودة اليدين على عدة أمراض مختلفة، لذا إذا وجدتي نفسك قلقة لدرجة أن ذلك يؤثر على حياتك اليومية، فلا تترددي في التحدث مع الطبيب.

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