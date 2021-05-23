هل تناول البطيخ بكثرة يزيد الوزن؟

يتكون البطيخ من حوالي 90 بالمائة من الماء كما أنّه لا يمنح الكثير من السّعرات الحراريّة؛ حيث إنّ كل 100 جرام من البطيخ تمنح 30 سعراً حراريّاً وحوالي 6.20 غم من السّكريات فإنّ تناول حصة من البطيخ، والتي تعادل كوباً وربع الكوب من مكعّبات البطيخ، والتي تزن حوالي 190 جم يمنح حوالي 174 غم من الماء، وحوالي 57 سعر حراري، و 12 غم من السّكريات، وبالتّالي فهو يُعتبر غذاءً مُناسباً لحميات خسارة الوزن، ذلك لأنّ الأغذية عالية المُحتوى بالماء تساهم في زيادة الشّعور بالشّبع والامتلاء، ممّا يُساهم في خفض كمّيات الطعام الأخرى المتناولة، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ البطيخ يُعتبر غذاءً صحيّاً، فهو يمنح العديد من العناصر الغذائيّة الأساسيّة، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، بالإضافة إلى مضادّات الأكسدة، وتحديداً اللايكوبين الذي يمنح العديد من الفوائد الصحيّة.

للبطيخ أثر كبير في إزالة الشحوم والدهون غير المرغوب فيها في الجسم، وتناوله بكميّات كبيرة يساعد في تخفيف الوزن؛ فهو ليس مجرّد ماء بل يحتوي على العديد من العناصر المهمّة والمفيدة؛ حيث إنّه يحتوي على كميّات من البوتاسيوم، وكميّات من فيتامين سي والكاروتين، والقليل من الكالسيوم والمغنسيوم والحديد؛ حيث إنّ كلّ مئة غرام تحتوي على ثلاثين سعرةً حرارية، وذلك لأنّه خالٍ من الدهون والكوليسترول. ويمتاز الحديد والمغنيسيوم الموجودان في البطيخ بأنّهما سريعا الامتصاص، ممّا يساهم في فقدان الوزن بسرعة،

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