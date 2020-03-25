هل الدليفري ينقل عدوى كورونا؟

مؤخراً أصبح من الصعب أن يذهب الناس إلى المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق، لجأ الكثيرون إلى خدمات التوصيل، مما جعل البعض يتسائل هل الدليفري أكثر أماناً ولا يتسبب في انتقال عدوى كورونا أم لا؟

إن عمال الدليفري في الولايات المتحدة أبدوا مخاوفهم من إصابتهم بكورونا، خاصة وهم يتنقلون بين العديد من الأماكن والعملاء يومياً.

هذا إلى جانب أن العديد من الشركات لم تزود عمالها بوسائل وقائية مثل معقم اليدين، واكتفت بنصحهم بغسل أيديهم بالماء والصابون، مع أن تنقلهم المستمر باستخدام الدراجات النارية أو السيارات يزيد من حاجتهم إلى استخدام معقمات اليدين،بحسب ما ذكرته تقارير إخبارية.

فيما قالت شركات أخرى أنها زودت عمال التوصيل لديها بكمامات، خاصة لهؤلاء الذين يذهبون بطلبيات إلى منشآت طبية أو دور رعاية المسنين.

وأشارت التقارير إلى أن الخوف لا يقتصر على عمال الدليفري فقط، فالزبائن خائفون بدورهم من انتقال عدوى الفيروس إليهم إذا استلموا طلبات من الخارج، وهو ما جعل بعض الخبراء ينصحون بضرورة اختيار المطاعم المناسبة، على سبيل المثال، قبل التعامل معها.

والجدير بالذكر، أن فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تصيب الحيوانات والبشر على حد سواء، حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسي، سواء التي تكون خفيفة مثل نزلات البرد أو شديدة مثل الالتهاب الرئوي. ونادرًا ما تصيب فيروسات كورونا الحيوانية البشر ثم تنتشر بينهم.

وقد تتذكر مرض سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) الذي انتشر في الفترة بين 2002-2003، والذي كان مثالاً على فيروس كورونا الذي انتقل من الحيوانات إلى البشر.

وقد ظهرت في الشرق الأوسط في عام 2012 سلالة أخرى بارزة أحدث من فيروس كورونا تسمى MERS (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، ويقول العلماء إنها انتقلت في البداية من جمل إلى إنسان.

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