المشروبات الغازية هي المشروبات التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون (CO2)، مما يجعلها تفور عند فتح العبوة أو الزجاجة وتصدر فقاعات هواء، تشتهر المشروبات الغازية بنكهتها المنعشة والمميزة، وتأتي بعدة نكهات وأنواع، بما في ذلك المشروبات الكولا، والسفن أو السفن البيبي، والفينتو، والسبرايت، والفانتا وغيرها.

تحتوي المشروبات الغازية عادة على مكونات أساسية مثل الماء والسكر، وتحتوي أيضًا على مواد حافظة ونكهات اصطناعية وألوان لإعطائها الطعم واللون المناسب. وبالإضافة إلى النكهات الاصطناعية والسكر، يوجد أنواع من المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين والأحماض والصوديوم والكالسيوم وغيرها من العناصر.

تناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة قد يكون له تأثيرات صحية سلبية ومن بينها:

زيادة السعرات الحرارية والسكر مما قد يؤدي بالتالي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري.

تآكل الأسنان بسبب احتوائها على الأحماض والسكر إلى تآكل الطبقة الخارجية للأسنان، مما يؤدي إلى زيادة خطر تسوس الأسنان.

تحتوي بعض المشروبات الغازية على مستويات عالية من الكافيين والذي إذا تم تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الأرق والقلق والاضطرابات الهضمية.

يحتوي بعض المشروبات الغازية على الفسفور الذي إذا تناول بكميات كبيرة قد يؤدي إلى نقص مستويات الكالسيوم في الجسم ويؤثر على صحة العظام.

هل المشروبات الغازية تؤثر على الدورة الشهرية؟

المشروبات الغازية تحتوي على الكثير من الكافيين، وهي غنية بمستويات مرتفعة من السكريات، وهذا يعني أنها تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما يزيد من أعراض الدورة الشهرية، ولذلك ينصح بتجنب تناول المشروبات الغازية خلال فترة الحيض.

هل المشروبات الغازيه تؤثر على الرحم؟

نعم، الكافيين الموجود في المشروبات الغازية يؤدي إلى تخفيض معدّل الخصوبة عند المرأة، ويبطئ تدفّق الدم في جسمها وبالتالي يخفف من منسوب الدم المتدفق إلى الرحم، ويجعل معدليّ الحديد والكالسيوم ينخفضان مما يقلل من احتمال الحمل، كما ويؤدي إلى الخطر على الحمل إذا حصل.

هل البيبسي ينزل الدورة الشهرية؟

لا توجد علاقة بين شرب البيبسي وتنزيل الدورة الشهرية، وينصح بتجنب شرب المشروبات الغازية خلال فترة الدورة الشهرية؛ إذ تسبب زيادة في التقلصات والتشنجات مما يسبب تفاقم أعراض الدورة الشهرية لديكِ.

اشياء تسرّع من نزول الدورة

تناول حبوب منع الحمل

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

عدم استخدام السدادات القطنية

تناول فيتامين سي

تناول السوائل والماء

التأكد من تناول الحديد

أضرار المشروبات الغازية على الرحم

الكافيين الموجود في المشروبات الغازية يؤدي إلى تخفيض معدّل الخصوبة عند المرأة، كونه يبطئ تدفّق الدم في جسمها وبالتالي يخفف من منسوب الدم المتدفق إلى الرحم، مما يجعل معدليّ الحديد والكالسيوم ينخفضان، ويقلل من احتمال الحمل، كما ويؤدي إلى الخطر على الحمل إذا حصل.

أضرار شرب المشروبات الباردة أثناء الدورة

شد عضلات المبيض وجدران المهبل مما ينتج عنه الشعور بالانزعاج

سهولة تدفق الدم

ينصح بشرب الماء الدافئ أو المعتدل بدلاً من الماء البارد.

مشروب سحري ينزل الدورة

مشروب سحري ينزل الدورة الشهرية وهو مشروب الكركم فهو يحتوي على مركب فعال يسمى الكركمين والذي يعمل كعامل مطمث، ويعتقد أن الكركمين يعمل من خلال التأثير على مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، وكما أنه يحفز من تدفق الدم إلى الرحم.