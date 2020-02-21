هل تؤثر طقطقة الأصابع والرقبة على المفاصل؟

يمكن أن تسبب عادة طقطقة الأصابع أو الرقبة في إحالة هذه المفاصل إلى "التقاعد" مبكرا جدا. ولكن لماذا يحدث هذا وكيف نتجنبه؟

وافاد الدكتور قسطنطين تيرنوفوي، أخصائي طب وجراحة العظام، إن صوت طقطقة المفاصل، هو أحد الأصوات المزعجة على الأرض. وإن الشخص الذي يكرر هذه العملية دائما، يزعج المحيطين به من جانب ويضر بصحته من جانب آخر. ولكن ما طبيعة هذه العادة السيئة؟