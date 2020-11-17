الكمامات هي أحد التدابير الرئيسية لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح. فالكمامات تحد من خطر التعرض المحتمل لشخص مصاب، سواء ظهرت عليه أعراض المرض أم لا. ويتمتع الأشخاص الذين يرتدون الكمامة بالحماية من الإصابة بالعدوى، وكما أن الكمامة تقي من انتقال المرض من شخص إلى آخر عندما يرتديها شخص مصاب.

وينبغي أن تُستعمل الكمامات في إطار النهج الشامل "افعل كل شيء!"، الذي يشمل: التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة والتي تنطوي على مخالطة لصيقة، وتحسين التهوية، وتنظيف اليدين، وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، وغير ذلك.

بالفيديو: هل تحمي نفسك بالكمامة أم تزيدين فرصة إصابتكِ بالأمراض؟

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