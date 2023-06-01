هل ترتدي الآنسة رجوة آل سيف أحد تيجان الملكة رانيا العبدالله في حفل الزفاف؟

كل فتاة تحلم بأن تكون أميرة ليلة زفافها. والتاج يعد أحد أجمل المجوهرات التي يمكن لأي عروس أن تتحلى وتتزين وتكمل إطلالتها بها في يومها الكبير، فهو يضفي لوك وإطلالة ملوكية وفخمة تكمل إطلالة العروس بالفخامة والجمال.

فهل ستطل العروس رجوة آل سيف بتاج في حفل زفافها على غرار الأميرة بياتريس التي اعتمدت تاج جدتها الملكة اليزابيث الثانية، وأميرة السويد فيكتوريا التي ارتدت أشهر التيجان في العالم والذي اهداه نابليون إلى أحد العائلات المالكة في أوروبا إلى أن وصل إلى العائلة المالكة بالسويد وتوراثته العائلة؟

أشهر تيجان الملكة رانيا

الملكة رانيا بتاج ناعم من Boucheron

من أشهر تيجان الملكة رانيا، هذا التاج المرصع بالألماس من تصميم بوشيرون "Boucheron" ، ويتميز بثلاثة أحجار من الألماس على شكل قطرة تتدلى من عقدة تنضم إلى صفين آخرين من الألماس.

هذا التاج هو الأكثر شهرة من مجموعة تيجان الملكة رانيا العبدالله إذ ارتدته في أكثر من مناسبة، في العام 2008 خلال عشاء رسمي، وفي العام 2009 خلال الذكرى العاشرة لزواجها من الملك عبدالله الثاني، وفي العام 2010 خلال حفل زفاف ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد.

تاج الخط العربي الأصيل

تلقت الملكة رانيا في العام 2005 هدية من زوجها الملك عبدالله الثاني تاجا من الذهب الأبيض مرصع بالألماس.

صُنع من 1200 قطعة ألماس مصفوفة على إطار من الذهب الأبيض، مع جوهرة في قمته تزن 20 قيراطًا من الألماس النقي اللامع.

وصمم التاج على شكل عبارة "الله أكبر" مكتوبة بالخط العربي الجميل، ويعد من التيجان الاستثنائية لأنه ركز على جمالية فن الخط العربي الإسلامي. وأصبح واحدا من أشهر التيجان في العالم، وذلك بعدما أدخل في تصميمه كلمة "العظمة لله" إذ تعد المرة الأولى التي يكتب فيها بالخط العربي على تاج ملكي. وهو من توقيع صائغ المجوهرات يان سيسكارد.

تاج الأميرة علياء من كارتييه

ارتدت الملكة رانيا العبدالله تاج من تصميم كارتييه "Cartier" في مناسبات عدة، كان ملكا للملكة الراحلة علياء، الزوجة الثالثة للملك الحسين بن طلال، وضعته عند تتويجها ملكة، ثم ورثته ابنتها الوحيدة الأميرة هيا، وهي أهدته للملكة رانيا أثناء تتويجها.

يُعرف أيضا باسم "Halo Tiara"، وهو ذو تصميم عصري. بنهايات مدببة من الألماس والذهب الأبيض الخالص ومرصع بالحجارة الكريمة البراقة