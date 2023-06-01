هل تشابهت إطلالة سمو الأميرة رجوة آل سيف الجمالية وإطلالة كيت ميدلتون في عرسها؟

على ما يبدو فإن أسلوب المكياج الأكثر رواجا لهذه الفترة وهذا الصيف تحديدا هو ماكياج اللا مكياج الطبيعي جدا، بإضافة راقية إلى ظلال عين ترابية هادئة وجميلة كتلك التي اعتمدتها سمو الأميرة رجوة آل سيف التي عقد قرانها على سمو الأمير ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني منذ قليل في قصر الحسينية.

اعتمدت الأميرة رجوة آل سيف إطلالة مكيج غاية في الرقي فبدءا من طبقة البشرة التي تجهزت بكريم أساس خفيف لم يترك أي ملمس أو طبقة خارجية واضحة إنما وظف ليزيد من جمال تفاصيل وجه سمو الأميرة ويظهرها بلوك طبيعي تماما، أما عن مكياج العيون فكان طبيعي إلى حد كبير بظلال عيون من تدرجات اللون البني وخليط فني من الوردي الناعم ليبرز درجات متدرجة راقية وهادئة تزدان بها العيون بلوك رائع وراقي تشابه كثيرا وأسلوب دوقة كامبردج كيت ميدلتون في حفل زفافها الذي أقسم في لندن عام 2011.

أما خيار الشفاه فكان سيد الموقف الذي حافظ على إطلالة جمالية ملكية وراقية تليق بمكان الأميرات. فالشفاه النيود التي أصبحنا نعرف اختيار واعتماد سمو الأميرة رجوة لها واعتمادها منتجات ليست لامعة أو مطفئة إنما ظلال وقوام كريمي خفيف يتميز بلمعة خفيفة جدا تحافظ على مظهر شفاه صحي وغير متكلف وإنما ملكي وراقي يناسب إطلالة العروس الراقية التي اعتمدتها سمو الأميرة رجوة.

وفي تصريح حصري للبوابة من خبيرة المكياج البريطانية لدار إيف سان لوران سيلين بيرنارتس موضحة ماهية عودة هذا المكياج إلى الواجهة لهذا الصيف إضافة إلى أنها كشفت ضمن حوار مع نارت علي عن كيفية وأسرار تطبيق هذا المكياج بداية من: تطبيق أساس صحي ومشرق مناسب لدرجة لون البشرة ومكياج أعين ترابي وردي مخلوط بين اللوني ولكن، بدرجات فاتحة باستيل وحيادية.

وإن لم تمتلكي اللون الباستيل فاخلطي اللون البيج الفاتح مع هذه الألوان للحصول على الشكل المثالي، وللوجنتين باودر خفيف بالوردي الناعم. وشفاه نيود وردية متألقة.