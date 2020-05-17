هل تعاني من أعراض القولون العصبي؟ جرب نخالة القمح

وجدت دراسة أجريت في جامعة كامبريدج بعنوان "نخالة القمح تعالج أمراض المعدة والقولون" أن نخالة القمح أو الردة تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تسهل من حركة الأمعاء وتزيد من عمليات الهضم بشكل سريع كما أنها تعتبر مسكنًا طبيعيًا فعالاً لآلام القولون العصبي الحادة. هذا بالإضافة إلى دورها في طرد الانتفاخ والغازات خارج البطن وبالتالي يكون نتيجة دوره في تنظيم حركة القولون العصبي.

كما أثبتت دراسة أخرى أن تناول ملعقة من نخالة القمح بشكل يومي مع المواظبة عليها لمريض القولون العصبي فإنها بذلك تقلل من حالات الإمساك المزمنة التي تصيبه وتخفف من تكون الغازات والانتفاخات المؤذية وغير المريحة. كما أن تناول وجبة غنية ومليئة بنخالة القمح أو الردة قادرة على علاج الامساك والآلام الشديدة المصاحبة لمريض القولون العصبي.

وبالإضافة إلى دورها في زيادة عدد عمليات الإخراج في اليوم وتسهيله وزيادة حجمه وذلك يكون أكبر دليل على انه ليس هناك اي انسداد في الأمعاء أو القولون مما تسمح بخروج البراز بحجم كبير. هذا بسبب ألياف السيليولوز التي تعمل كقطعة إسفنج حيث تمتص الماء من الأمعاء فتمنح الفضلات الطراوة الكافية للانزلاق ومغادرة الجسم، كما أنها تهدئ الأعصاب والاسترخاء وتقلل تشنجات القولون.

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