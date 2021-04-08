هل تناول اللوز الأخضر يسبب الحساسية؟

اللوز الأخضر هي من الألياف الغذائية يساعد على امتلاء المعدة والإحساس بالشبع، فهو يساهم كبح الشهية وبالتالي التقليل من نسبة السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

اللوز الأخضر غني بالدهون الا انها من النوع الأحادي والغير مشبع، وهي مفيدة في نزول الوزن ان تم تناولها بشكل سليم وبكميات صحيحة.

ويعتبر موسم اللوز الأخضر معروف بقصره فهو لا تتجاوز ال 8 أسابيع، وببدأ عادة مع نهاية شهر اذار ومع بدايات الربيع، ويتواجد اللوز الأخضر بكثرة في منطقة حوض البحر المتوسط و منطقة الشرق الأوسط، ويتم استخدامه على عدة أشكال، فنجده يقدم مع السلطات أو كوجبة خفيفة مع الفواكه والخضار، أو قد يدخل بالطبخ، أو يتم تخليله وحفظه.

يعتبر اللوز الأخضر مصدر لحمض الفوليك الذي يخفض مستويات الهوموسيستين في الجسم، الذي يعد السبب الأساسي في تراكم طبقات الدهون على جدران الأوعية الدموية وبالتالي زيادة خطر انسدادها.

تناول اللوز الأخضر بشكل منتظم قد يساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم LDL، ويرفع من مستويات الكولسترول الجيد في الجسم HDL، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

يعد اللوز الأخضر مصدراً لكل من البروتينات والألياف الغذائية، والدهون المفيدة وفيتامين E، وهو مصدر لمعدن المنغنيسيوم، وغيره من معادن مهمة مثل الكالسيوم، النحاس الحديد والفسفور، كما أنه يعتبر مصدر لفيتامين B ومجموعة من مضادات الاكسدة.

وإذا كنت من الأشخاص الذين لديهم سوابق مع اضطرابات هضمية، أو تعاني من حساسية اتجاه غذاء معين، وعدم تحمل لبعض الاطعمة، فقد يكون احتمال وجود حساسية من اللوز الأخضر واردة.

"موقع البوابة" ينصحك باستشارة الطبيب وسؤاله اذا ما كان يناسبك اللوز الاخضر ولن يسبب لك أي أعراض أو مشاكل صحية، وعادة التحسس من اللوز الاخضر قد يظهر بعدة أعراض قد تشمل: مغص في البطن وتقلصات، ألم، وحرقة المعدة.

فوائد اللوز الاخضر الصحية والعلاجية

فوائد اللوز الأخضر للجسم