فوائد اللوز الاخضر الصحية والعلاجية

فوائد اللوز الاخضر كثير ومتعددة، اللوز الأخضر حامض لذيذ ووجبة خفيفة مميزة،يكون يانعاً بملمس طري مخملي، وعادة ما يتم تناوله كوجبة خفيفة.



وبالإضافة إلى كونه مفيد للحامل والرضيع فهو يستخدم أيضا في علاج اللثة الدامية بعد عصر قشور اللوز،اللوز يخفض مستويات الكولسترول الضار ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الخلايا من التلف وتتعدد استخدامات اللوز الحلو الطبية والعلاجية، فهو يعمل على تغذية الطبقات المختلفة من الجلد وينعم البشرة الجافة ، يزيل تحريض الجلد وتآكله.

اهم فوائد اللوز الاخضر

من فوائد اللوز الاخضر يعالج الحروق من الدرجة الأولى.

يستعمل حليب اللوز (لوز مسحوق، سكر، ماء)، لأمراض الصدر والسعال المزمن والربو.

حليب اللوز يعالج تهيج الجهاز الهضمي عبر ترسيب اللوز المسحوق فوق المناطق المهيجة ، ويمنع احتكاك الطعام والفضلات بها.

يعالج أمراض المسالك البولية ، ويفتت الحصى والرمل .. ويكافح التهابات الكلى “.

من فوائد اللوز الاخضر أنه يحتوي على المعادن خصوصاً( الفوسفور)، والزيوت الحمضية غير المشبعة تهدئ الأعصاب ، وتنشط الدماغ ووظائفه ، وتمنع أمراض النشاف والانسداد والجلطات (الفالج) ، والرعاش الباركنسوني.

يعتبر اللوز الأخضر مكافح للعقم

تناول اللوز الأخضر يعالج الأمراض العصبية والأوجاع.

يساعد اللوز على منع فقر الدم بواسطة فيتامينات B المركبة ، والحديد والمعادن ..

يحمص اللوز ويضاف الى القهوة ، فيخفف نسبة الكافيين ، ويمكن استعماله كبديل كلي للبن والقهوة .

تناول اللوز الأخضر يكافح الديدان المعوية .

قشر اللوز المغلي يكافح الرشح والتهابات الحلقوم والسعال .

دراسة حديثة تشير الى زيت اللوز كمانع لأمراض القلب .

تفيد دراسات بأن زيت اللوز إذا استُعمل بدلاً من الدهون فإنه يخفض مستوى الكوليسترول بالدم ، ومفعوله يكون أقوى من زيت الزيتون .

تناول اللوز الأخضريخفف من أمراض الحساسية خصوصاً الشري .

استخدام زيت اللوز الاخضر يكافح الصداع موضعياً وعبر الفم .

اللوز يقوي البصر ، ويمنع قصور النظر والعشى الليلي ، عبر فيتامين A الذي يحتويه.

الطريقة الصحيحة لتناول اللوز الأخضر

نقعه في ماء وملح ربع ساعة للتخلص من الوبر المبالغ به.

عدم تعريضه لدرجة حرارة مرتفعة حتى لا يفقد قيمته الغذائية.

فوائد اللوز للحامل والجنين

من فوائد اللوز الاخضر أنه يساعد على نمو الدماغ والنمو العصبي للجنين،لأنه محتوى اللوز الأخضر يتضمن على حمض الفوليك.

من فوائد اللوز الاخضر أنه يوفر حمض الفوليك الذي يساعد على نمو الدماغ والنمو العصبي للجنين.

من فوائد اللوز الاخضر أنه مصدر جيد للدهون الغذائية والكربوهيدرات، لذلك يعمل على الحد من الإجهاد التأكسدي، والالتهاب، وسكر الدم، مما يمنع الاضطرابات الأيضية للطفل في وقت لاحق في الحياة.

محاذير تناول اللوز الأخضر

ننصحك باستشارة الطبيب وسؤاله اذا ما كان يناسبك اللوز الاخضر ولن يسبب لك أي أعراض أو مشاكل صحية، عادة التحسس من اللوز الاخضر قد يظهر بعدة أعراض قد تشمل: مغص في البطن وتقلصات، ألم، وحرقة المعدة.

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