فوائد اللوز الأخضر للجسم

اللوز الأخضر من الثمار الربيعية والمكونات التي تشتمل على قيمة عالية من الفوائد الغذائية، سواء للجسم أو بعض الأعضاء، فضلاً عن أنه مفيد لبعض المرضى ولاسيما مرضى القلب والسكري، حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية من فيتامين (E) والبروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيزيوم، إضافة إلى عدد كبير من المعادن الأخرى.

إلى جانب ذلك، يعتبر اللون الأخضر وسيلة فعالة للتخلص من الوزن والمحافظة على الرشاقة، حيث تشير دراسة حديثة إلى أن اللوز يحتوي على 20% سعرات حرارية، أقل مما كان يعتقد سابقاُ، وذلك لأن جدران خلايا اللوز تعيق امتصاص جزء من الدهون الموجودة فيه إلى داخل الجسم، الأمر الذي يخفض احتمالات الإصابة بزيادة الوزن.

وتشجع الكثير من الأبحاث على تناول حفنة من اللوز بشكل يومي لمحاربة السمنة، إذ أن استهلاك اللوز الأخضر مرتبط حتى بعرضة أقل للسمنة مقارنة باللوز الجاف؛ لأنه يحتوي على كمية أعلى من الماء تعادل 88% من وزنه، وضعف كمية الألياف الغذائية الموجودة في اللوز الجاف، ما يساعد على الشعور بالشبع.

هذا وينصح بتناول اللوز الأخضر بين الوجبات الرئيسية من أجل تنظيم الشهية وتجنب الشعور بالجوع بين الوجبات وهو يخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويساعد على تخفيض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ويساعد استهلاك اللوز بشكل منتظم في تنظيم مستوى السكر في الدم، حيث أكدت دراسات أن استهلاك اللوز يخفض من خطر الإصابة بمرض السكري. ومن الجدير بالذكر أن اللوز الأخضر يحتوي على كمية منخفضة نسبياً من النشويات، بما يعادل ربع غرام للحبة الواحدة، ما يجعله طعاماً ذو تأثير إيجابي على معدل السكر في الدم.

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن من فوائد اللوز الأخرى، تتمثل بتنقية الصدر وتطهير الأمعاء وتسهيل الهضم وتقوية الدماغ ومكافحة الأرق والتهاب الرحم والرئتين والحلقوم.

فوائد اللوز الأخضر

1- يخفّض من نسبة الكولستورل الضار في الدم والجسم وبنسبة تقارب 122%.

2- يعطي الجسم المزيد من الطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة للجسم.

3- يقي الجسم من الإصابة بالسكتة الدماغية والشرايين التاجية.

4- يمنع زيادة الوزن في الجسم ويبقي الجسم ضمن الوزن الطبيعي.

5- يمنع تكون حصوات المرارة.

6- يجنب الإنسان الإصابة بالكثير من أنواع السرطان وذلك لوجود 200 نوعاً من المركّبات المضادة للأكسدة في قشر اللوز الأخضر.

7- يحافظ على الأغشية المخاطية للخلايا الجلدية ويحافظ على الجلد من الكثير من الأضرار وخاصّةً الأضرار الناتجة عن الجزيئات الحرة.

8- يساعد الجسم على عملية التمثيل الغذائي لوجود فيتامين ب و ب6 في اللوز.

9- يقضي على أنواع البكتيريا التي تسبب مرض التهاب الكلى.

10- يحمي من مرض هشاشة العظام لوجود الكالسيوم فيه.

المزيد من الصحة والجمال:

اليانسون.. السر في البساطة لمواجهة كورونا‎

أهمها زيت جوز الهند والخل .. 4 علاجات منزلية لانسداد الأذن

تعمل كمضادات حيوية طبيعية.. مكونات لا تتخلى عنها في مطبخك