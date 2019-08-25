هل تُسهِم حقًا الحجامة في علاج العديد من الأمراض؟

الحجامة هي نوع من أنواع الطب البديل الذي يعود منشأه إلى الصين وتُستخدم الحجامة وفقاً لمروجيها لإزالة الدم الراكد وتحفيز التدفق الحرّ للطاقة الحيوية في الجسم المعروفة باسم كي أو تشي من خلال وضع الأكواب على الجلد في مناطق مختلفة من الجسم لإحداث قوة شفط تُحفز تدفق الدم الراكد.

ومن الجدير ذكره أنّ هناك من يعتقد أنّ الحجامة تُساعد على الحفاظ على اتزان السلبية والإيجابية في داخل الجسم، الذي بدوره يُعزز مقاومة الجسم لمسببات الأمراض. وهنا نُشير إلى أنّ الحجامة تتمّ من خلال تسخين الهواء داخل الأكواب المصنوعة من الزجاج مثلاً، ومن ثمّ وضعها على الجلد عند موضع الألم الذي يُعاني منه الشخص، وينتج عن ذلك فراغ يُساعد على امتصاص وشفط المنطقة مما يزيد من تدفق الدم، ويساعد على إزالة السموم من الجسم، وتُزال هذه الأكواب برفق عن طريق رفع حافة واحدة لضمان دخول الهواء وإزالة الفراغ.

ومن أهم فوائد الحجامة الصحية:

1- تخفف من الألم العضلي في الجسم. تُستخدم في علاج آلام وتشنج أسفل الظهر، وآلام الرقبة.

2- تفيد في تخفيف الأعراض المصاحبة للإصابة بمتلازمة النفق الرسغي.

3- تفيد في حالات الَشلل الذي يصيب الوجه.

4- تساهم في الوقاية من أمراض تصلب الشرايين والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

5- تفيد في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي.

5- تستخدم في السيطرة على بعض الأمراض المزمنة كمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو.

6- قد تفيد في الحدّ من ظهور أعراض الألم العضلي الليفي.

7- تساهم في التقليل من الألم والأعراض المصاحبة للإصابات الي يتعرض لها الرياضيون أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

8- تُحفّز الاسترخاء من التوترات الجسدية والعاطفية، وتُساعد على التخلص من السموم وإكساب الجلد والأنسجة المرونة.

9- تساهم في علاج بعض حالات حب الشباب، والإكزيما والحزام الناري.

10- تساهم في السيطرة على أعراض الاكتئاب وعلاجه.

11- تفيد في علاج بعض أمراض الخصوبة، والاضطرابات النسائية.

12- تساعد على تخفيف آلام الصداع النصفي المعروف بألم بالشقيقة.

الأماكن التي تُطبّق عليها الحجامة:

1- الظهر خاصة منطقة أسفل الظهر.

2- منطقة الصدر.

3- منطقة الوجه.

4- منطقة الأوراك، ومنطقة الأرجل عموماً.

5- منطقة البطن.

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