هل رقائق القمح صحية ؟ إليك ما يقوله أخصائيي التغذية

رقائق القمح هي مقرمشات مصنوعة من القمح، وهي شائعة مثل القمح الكامل، وتعد من الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية التي قد تساعد في دعم فقدان الوزن.

ومع ذلك، فهي توفر القليل من العناصر الغذائية وتحتوي على كميات عالية نسبيًا من السكر والملح، لذلك سنتعرف من خلال هذه المقالة ما إذا كانت رقائق القمح صحية، إلى جانب محتواها الغذائي وفوائدها وسلبياتها.

رقائق القمح وقيمتها الغذائية

رقائق القمح هي نوع شائع من المقرمشات الكاملة المخبوزة التي يتم تناولها بمفردها أو إقرانها بأطعمة أخرى، ويحتوي حوالي 16 من رقائق القمح (31 جرامًا) على:

السعرات الحرارية: 140

الكربوهيدرات: 22 جرام

البروتين: 2 جرام

الدهون: 5 جرامات

الألياف: 2.6 جرام

السكر: 5 جرامات

الصوديوم: 200 مجم

ورقائق القمح ليست مصدرًا مهمًا لأي فيتامينات أو معادن، كما أنها تحتوي على كميات عالية من السكر والصوديوم، مع حوالي خمسة جرامات من السكر و 200 مجم صوديوم لكل 16 حبة منها.

فوائد رقائق القمح

قد تكون هناك بعض الفوائد لتناول رقائق القمح فيما يتعلق بعدد السعرات الحرارية وتعدد الاستخدامات، وهذه الفوائد تشمل:

منخفضة السعرات الحرارية

يمكن أن يكون اختيار رقائق القمح كوجبة خفيفة جيدًا إذا كنت تبحث عن مراقبة تناول السعرات الحرارية، حيث توفر حوالي 140 سعرة حرارية لكل 16 حبة منها (31 جرامًا)، كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من النكهات، دون زيادة محتوى السعرات الحرارية.

سريعة ومريحة

قد تكون رقائق القمح خيارًا جيدًا إذا كنت تفتقر إلى الوقت المحدد وتبحث عن وجبة خفيفة سريعة، حيث إنها أيضًا رائعة أثناء التنقل أو كجزء من وجبة، مثل وجبة غداء.

إنها متعددة الاستخدامات

يمكن تناول رقائق القمح بمفردها أو مع مواد غذائية أخرى، مثل الجبن أو شرائح اللحم، والخيارات لا حصر لها مع بسكويت القمح الرقيق، مما يجعلها خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في خلط الأشياء.

سلبيات رقائق القمح

على الرغم من أن رقائق القمح يمكن أن تكون خيارًا مناسبًا، إلا أن لديها أيضًا بعض الجوانب السلبية المتعلقة بنقصها في العناصر الغذائية وارتفاع نسبة السكر والصوديوم، ومن بين هذه السلبيات:

تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف

تحتوي رقائق القمح على حوالي خمسة جرامات من السكر لكل وجبة (16 حبة أو 31 جرامًا)، منها 80٪ سكر مضاف، وفي الواقع، تتضمن قائمة مكوناتهم بعض أنواع السكر، بما في ذلك السكر وشراب الشعير.

ويجب أن تهدف إلى الحصول على ما لا يزيد عن 10٪ من السعرات الحرارية اليومية من السكر المضاف، ومن الناحية المثالية لا يزيد عن 5٪، وهذا يعادل حوالي 25-50 جرامًا في اليوم، والتي يمكن أن تتراكم بسرعة كبيرة.

إنها غنية بالصوديوم

تحتوي حصة واحدة (16 حبة أو 31 جرامًا) من رقائق القمح على حوالي 200 مجم من الصوديوم، وفي الواقع، توصي الجهات الصحية بالحد من تناول الصوديوم إلى 2300 مجم يوميًا، وفي الحقيقة العديد من الأطعمة عالية المعالجة غنية بالصوديوم، مثل البسكويت ورقائق البطاطس، لذلك قد يكون من السهل الوصول إلى هذا الحد بسرعة.

قد لا تكون مشبعة

على الرغم من أن رقائق القمح منخفضة السعرات الحرارية، إلا أنها لا تحتوي على الكثير من الألياف أو البروتين، وقد يؤدي ذلك إلى عدم الشعور بالرضا أو الشبع عند تناولها.

نتيجة لذلك، يمكنك تناول أكثر من حجم الحصة الموصى به (16 حبة أو 31 جرامًا) أو تناول وجبة خفيفة أخرى بعد فترة وجيزة، وفي النهاية، قد يؤدي هذا إلى استهلاك أكثر مما خططت له.

من الناحية المثالية، حاول إقران رقائق القمح بمصدر بروتين، مثل الجبن أو شرائح اللحم أو زبدة الفول السوداني، حيث يمكنك أيضًا تناول بعض شرائح الخضار أو الفاكهة جنبًا إلى جنب مع رقائق القمح لإضافة ألياف إضافية.

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