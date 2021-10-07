هل سرطان الثدي يصيب الأطفال؟

سرطان الثدي لا يصيب الأطفال في سن صغيرة خاصة قبل مرحلة البلوغ، وإذا حدث فلا يكون سرطان ثدي، بل يكون انتشار لسرطان الدم "لوكيميا"، أو سرطان الغدد الليمفاوية "ليمفوما"، أو سرطان عضلات الجسم "ساركوما"، ووجد في منطقة الثدي عند الأطفال.

هل سرطان الثدي يصيب الفتيات في سن 15؟

وهناك نسبة بسيطة من الفتيات معرضة للإصابة بسرطان الثدي بعد سن البلوغ، فإذا أصاب يصيب الفتيات في عمر البلوغ بعد سن 15 فيما أكبر وأعراضه تتشابه مع الكبار من وجود:

كتلة أو تسمك في الثدي أو جانب الثدي أو تحت الإبط.

تغير في شكل أو حجم الثدي.

تجعد أو انخفاض في منطقة محددة من الثدي.

تغير في مظهر حلمة الثدي، مثل أن تصبح الحلمة غائرة إلى الداخل.

احمرار أو تورم أو تقشر الجلد فوق الثدي أو الحلمة أو الهالة.

تجعد في الجلد المغطي للثدي، حيث يشبه قشر البرتقال.

تشخيص سرطان الثدي عند الاطفال

الفحص السريري والتاريخ المرضي للطفل.

تصوير الثدي بالرنين المغناطيسي.

تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية.

التصوير المقطعي للثدي بالإصدار البوزتروني

الدراسات الكيميائية الحيوية للدم، وتحري الواسمات الورمية فيه.

تصوير الصدر بالأشعة السينية.

أخذ خزعة من أنسجة الثدي

تصوير الماموجرام، وهو التصوير الشعاعي للثدي.

علاج سرطان الثدي عند الأطفال

المراقبة والانتظار بالنسبة للأورام الحميدة.

التدخل الجراحي بهدف استئصال الورم فقط وليس كل الثدي، ومن الممكن أن يستخدم العلاج الشعاعي أيضاً بعد الاستئصال أو عوضاً عنه في حالات خاصة.

مشاركة تجارب سريرية لفحص عينة من الورم، وذلك يهدف الكشف عن التغيرات الجينية، ثم تحديد العلاج الموجه أو الهدفي الذي سيعطى للطفل المصاب بناءً على نوع التغييرات الجينية الموجودة في الورم.

مواصفات الكتلة السرطانية في الثدي

ظهور كتلة جديدة بمنطقة الثدي

تورم الثدي أو جزء من الثدي

تهيج جلد الثدي

انحسار حلمة الثدي إلى الداخل

احمرار، تقشر منطقة الثدي

زيادة سماكة حلمة أو جلد الثدي

ظهور إفرازات غير عن إفرازات الحليب من خلال حلمة الثدي

أسباب تحجر الثدي عند الأطفال

احتقان ثدى المولود باللبن بسبب انتقال هرمون الإستروجين من الأم إلى الطفل عن طريق المشيمة أثناء أشهر الحمل الأخيرة، وعادة ما يظهر هذا التورم فى الأسبوع الأول من عمر المولود، وقد يستمر أسبوعين أو ثلاثة.

الرضاعة الطبيعية يمكن أن تتسبب أيضاً فى انتفاخ ثديى الطفل، وذلك بسبب وصول هرمونات الأم إلى الطفل عن طريق الرضاعة، وعلى الرغم من ذلك ننصحك بعدم التوقف عن إرضاع طفلك، ولا نوصى أبداً بالفطام سواء الفطام المؤقت أو الفطام الدائم.

يجب عدم تعصير ثدى المولود المتورم لأن ذلك قد يتسبب فى احمرار الصدر وزيادة التورم والالتهاب وحدوث "خُرّاج".

أسباب تضخم الثدي عند الأطفال الذكور

تغير الهرمونات لأنه هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن الخصائص الذكرية مثل نمو شعر اللحية والصدر وعلى الصعيد الأنثوي يتحكم هرمون الأستروجين بالصفات والخصائص الأنثوية مثل نمو الثديين.

عند سن البلوغ يحدث تغيرات هرمونية وهي الأعمار الأكثر شيوعًا في تضخم الثدي عند الذكور وغالبًا ما يزول التضخم أو التثدي خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين.

سوء التغذية والمجاعة حيث تعمل على اختلال في مستوى هرمون التستوستيرون فيبدأ بالانخفاض مع ثبات مستوى الأستروجين في الجسم فيزيد ذلك من نسبة تضخم الثدي عند الأطفال الذكور.

الأدوية والأعشاب مثل شجرة الشاي بتضخم الثدي عند الذكور وذلك لأنها تعمل على خلل في التوازن الهرموني في الجسم.

الزيادة في الوزن

أعراض تضخم الثدي عند الأطفال الذكور

تورم في إحدى الثديين أو كليهما.

في بعض الأحيان قد يكون لمس الثدي مؤلمًا.

علاج تضخم الثدي عند الأطفال الذكور

وضع كمادات باردة على الثدي المتورم وأيضاً أماكن الألم.

يفضل التوقف عن تناول أي أدوية قد تزيد من تضخم الثدي أو أي عقاقير تسبب خلل هرموني.

تغذية الطفل

إذا كان هناك أي مشاكل صحية سارع في زيارة الطبيب لتحديد حجم المشكلة ومنع تطورها.

الجراحة، وهو من اخر الحلول التي يمكن اللجوء إليها

تورم الثدي عند الأطفال

تورم الثدي عند الأطفال هي حالة وهي تعني تضخّم نمو أحد ثديي الطفل أو كلاهما، سواءً كان بأنثى أو ذكر، والذي يحدث منذ ولادته إلى عمر الستة سنوات.

لا يرتبط تورّم ثدي الطفل بعلامات البلوغ الجسدية الأخرى مثل؛ ظهور حب الشباب، أو الدورة الشهرية، أو شعر العانة.

ويعدّ تورّم ثدي الطفل أمرًا طبيعيًا وغير مقلقًا فقد يبقى الثديين متضخمان لعدة سنوات، ثم يبدء حجمهما بالتناقص التدريجي قبل بلوغ الطفل.

هل كتلة سرطان الثدي متحركة؟

أحجام كتل الثدي السرطانية تختلف من حالة إلى حالة تبعاً لمرحلة المرض، إلا أن ما يميز كتلة الثدي الحميدة من كتلة الثدي السرطانية عادةً هو الحركة، أي أن الكتلة المملوءة بالسوائل التي تتحرك بين الأصابع أقل احتمالاً بأن تكون سرطاناً من الكتلة القاسية في الثدي والمتجذرة.

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