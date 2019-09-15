هل سمعت عن ديتوكس القهوة وفوائده الصحية من قبل؟

القهوة من أكثر المشروبات شيوعًا في العالم، قل من لا يهواها ويتلذذ بمذاقها الرائع، فهي رفيقة يوم العمل الشاق، والمخلص الوحيد من الكسل والإرهاق بمد الجسم بالطاقة والنشاط.

لكننا اليوم بصدد نظام جديد يسمى ديتوكس القهوة أو تقليل السموم في الجسم، عن طريق تقليل شرب القهوة ليستفيد الجسم من فوائدها المتعددة، وسنوردها في طي السطور التالية بحسب ما جاء في صحيفة "ميديكال ديللي".

ارتفع عدد الأشخاص الذين يشربون القهوة حول العالم، وذلك بحسب دراسة خلصت لزيادة نسبة هؤلاء الأشخاص بين عامي 2012 و 2018، ويرجع السبب لثقتهم المطلقة فيما تقدمه القهوة من فوائد صحية توصل إليها العلم الحديث، كانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد والسرطان والسكري من النوع الثاني.

لكن القهوة سلاح ذو حدين، فقد يؤدي إدمانها لزيادة نسبة الكافيين في الجسم، أي زيادة المخاطر الصحية سواء البدنية والعقلية، وتوصي إدارة الغذاء والدواء FDAبألا تزيد كمية القهوة عن 400 ملليغرام في اليوم.

تشير الدراسة إلى أن الكميات الكبيرة من الكافيين، تؤثر بالسلب على الناقلات العصبية في المخ، ما يسبب الغثيان والصداع والقلق والصداع، وهو ما يأخذنا للتحدث عن ديتوكس القهوة الذي يسهم بشكل كبير في الحد من الآثار الجانبية المشار إليها، ويقلل من نسبة الكافيين في الجسم، والنتيجة التمتع بصحة أفضل وجسم سليم.

ما هي فوائد ديتوكس القهوة؟

النوم بشكل أفضل

يعرف الكافيين بقدرته على زيادة طاقة الجسم واليقظة، وبالتالي يؤدي تقليل استهلاكه إلى النوم بشكل أفضل وإدارة طاقة الجسم كما ينبغي، حيث يبقى الكافيين في الدم بعد تناوله لمدة تصل إلى خمس ساعات، لذلك عندما تحتسين فنجانًا من القهوة أثناء فترة الظهيرة سيؤثر بالسلب على نومك بطبيعة الحال.

صحة الفم

يؤدي تقليل القهوة إلى الحفاظ على مينا الأسنان والحد من اصفرارها، واعلمي أن شرب القهوة بكميات كبيرة يؤدي إلى هشاشة ورقاقة الأسنان.

يدعم فقدان الوزن

يحتوي كل فنجان من القهوة على المزيد من السكر والمكونات الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية، لكن علينا معرفة أمر في غاية الأهمية، وهو أن القهوة قد تسهم في زيادة أو خسران الوزن، لتأثيرها المباشر على الشهية والجوع على حد سواء.

تحسين المزاج

سيؤدي تناول المزيد من القهوة إلى التوتر والقلق وقلة التركيز، وعدم حصول الجسم على كفايته من النوم، وفي المقابل سيسهم تقليلها على تحسين المزاج، والتخلص الأرق وغيرها من المشاكل الصحية المؤرقة.

طريقة ديتوكس القهوة

لكي تحافظي على هدوئك وصحتك على المدى الطويل، قللي شرب القهوة خلال 5 أيام، بتقليل الكمية شيئا فشيئًا، إلى أن تصلي لتناول كوب واحد في اليوم، مع تجربة البدائل الأخرى مثل الشاي أو القهوة منزوعة الكافيين.

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