هل صلصة التارتار صحية؟

تعتبر صلصة التارتار التي يتم تقديمها غالبًا جنبًا إلى جنب مع أطباق مثل السمك المقلي، عنصرًا أساسيًا في العديد من المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية.

وفي الواقع، يمكن أن يكمل قوام صلصة التارتار ومذاقها الغني مجموعة متنوعة من الأطباق الأخرى، وعلى الرغم من شعبيتها الواسعة وكل ما ذكر سابقًا، إلّا أنه لا يزال العديد من الناس غير متأكدين من ماذا تصنع صلصة التارتار وهل هي صحية أم لا، لذلك سنوضح كل هذه التفاصيل من خلال المقالة.

ما هي صلصة التارتار؟

صلصة التارتار هي من التوابل الشعبية التي تصنع عادة من المايونيز والمخللات وعصير الليمون والأعشاب مثل الشبت، وقد تحتوي بعض الأنواع أيضًا على مكونات مثل الزيتون أو عصير التفاح أو البقدونس أو البصل.

وعلى الرغم من أن النكهة قد تختلف قليلًا اعتمادًا على المكونات، إلّا أن صلصة التارتار عمومًا لها طعم غني ومنغش وقوام كريمي، ويتم تقديمها عادة مع أطباق المأكولات البحرية مثل السمك والمحار المقلي.



فوائد صلصة التارتار

تزيد كثافة العظام

تعد صلصة التارتار مصدرًا جيدًا لفيتامين K، وهو فيتامين أساسي يلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام، كما أن الجسم يحتاج هذا الفيتامين من أجل إنتاج بروتينات معينة تشارك في استقلاب العظام.

وتربط بعض الأبحاث بين نقص فيتامين K، وزيادة خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، فضلًا عن انخفاض كثافة العظام، على العكس من ذلك تشير الدراسات إلى أن مكملات فيتامين K قد تساعد في منع فقدان العظام وتحسين كثافة العظام عند استخدامها بمفردها أو مع فيتامين د.

يدعم صحة القلب

قد يساعد فيتامين K الموجود في صلصة التارتار في تعزيز صحة القلب، وذلك لأن هذا الفيتامين ضروري لوظيفة لمنع تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية.

وبحسب الدراسات التي أجريت على أكثر من 53 ألف شخص، تبين أن زيادة تناول فيتامين K خفض من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والذي هو عبارة عن تراكم الترسبات في الشرايين الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

وتعد صلصة التارتار مصدرًا جيدًا للاحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهو نوع من الدهون التي قد تساعد في تحسين صحة القلب، وبحسب الأبحاث فإن استبدال الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة في نظامك الغذائي بالدهون المتعددة غير المشبعة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

آثار جانبية لصلصة التارتار

نسبة عالية من الصوديوم

تحتوي صلصة التارتار على نسبة عالية من الصوديوم، وتربط الأبحاث بين الأنظمة الغذائية عالية الصوديوم وزيادة مستويات ضغط الدم وخطر الإصابة بسرطان المعدة، لذلك من الأفضل اختيار منتج يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم.

قد تتداخل مع مميعات الدم

تحتوي صلصة التارتار على كمية كبيرة من فيتامين K، والتي قد تتداخل مع بعض مميعات الدم مثل الوارفارين، لذلك إذا كنت تتناول مميعات الدم فمن المهم الحفاظ على كمية ثابتة من فيتامين K للتأكد من أن أدويتك تعمل بفعالية.

تحتوي على البيض

تحتوي صلصة التارتار عادة على المايونيز المصنوع من البيض، لذلك فإن صلصة التارتار غير مناسبة للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض.

طريقة عمل صلصة التارتار

بشكل عام، يتم تحضير صلصة التارتار باستخدام مكونات مثل المايونيز والعصير الليمون والمخللات والأعشاب مثل الشبت، ومع ذلك يمكن إضفاء لمسة صحية على صلصلة التارتار عن طريق استبدال المايونيز بالزبادي اليوناني العادي والذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم.

وفيما يلي وصفة بسيطة لصنع صلصة التارتار الصحية في المنزل.

المكونات

1/2 كوب (143 جرام) زبادي يوناني عادي

1 ملعقة صغيرة (5 جرام) خردل

1 ملعقة صغيرة (5 مل) عصير ليمون طازج

رشة شبت

ملح وفلفل حسب الذوق

1 ملعقة كبيرة (10 جرام) مخلل مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة (8 جرام) نبات الكبر المفروم

طريقة التحضير

يمزج الزبادي والخردل وعصير الليمون والشبت والملح والفلفل في وعاء كبير، ومن ثم يتم إضافة المخللات والكبر إلى الخليط ويحرك، بعد ذلك غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة 30-60 دقيقة، والنتيجة النهائية هو أنك يمكنك بعد ذلك تقديم صلصة التارتار مع السندويشات المفضلة لديك أو السلطات أو أطباق المأكولات البحرية.

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