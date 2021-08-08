فوائد عصير الكرفس أنه يعزز الكرفس وظائف الكلى ويجعلها صحية وذلك عن طريق المساعدة في القضاء على السموم من الجسم، كما انه يمنع تشكيل حصوات الكلى، وشرب عصير الكرفس يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والاغذية المليئة بالسعرات الحرارية مما يعمل على فقدان الوزن، فالشرب المنتظم لعصير الكرفس قبل وجبات الطعام قد يساعد على خفض الوزن.

يحتوي عصير الكرفس على مجموعة من مضادات الأكسدة التي تساعد على علاج التهاب المفاصل أو الحماية من الإصابة به من الأصل، ويعزى ذلك لقدرة مضادات الأكسدة هذه على منع جهاز المناعة من إبداء ردود فعل تعزز التهاب المفاصل وتفاقم الحالة.

من فوائد عصير الكرفس أنه يساعد على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وقد يعزى ذلك لخصائصه المدرة للبول أو لقدرته على تحسين الهضم بشكل عام.

يبدو أن عصير الكرفس هو التوجه الحالي الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي للتخلص من السموم.

لا شك أن الكرفس رائع بمفرده فهو يحتوي على كميات وافرة من الفيتامينات K و C ، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفولات ومضادات الأكسدة. وقد أشارت عدة دراسات إلى أنه قد يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ويساعد في تقليل الالتهاب. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون إضافة رائعة لأي خطة لإنقاص الوزن.

في الواقع تمتلك أجسامنا جهازًا مدمجًا للتخلص من السموم، وهو الكبد. إذا كنت تعتني به بشكل صحيح من خلال النشاط البدني والطعام الصحي والوزن الصحي ، فيمكنه التخلص من السموم من جسمك دون مساعدة إضافية. لذلك لن يؤدي شرب عصير الكرفس وحده إلى إصلاحه أو تحسينه بطريقة سحرية. فهو قد يساهم في صحة الأمعاء الجيدة فقط.

يحتوي عصير الكرفس المحضر في المنزل على محتوى منخفض نسبيًا من السكر والسعرات الحرارية والالياف، وفي معظم المنتجات المتاحة تجاريًا يتم خلطه مع أنواع أخرى من العصائر التي تخفي طعمه المر ، مع إضافة الكثير من السكر والسعرات الحرارية.

عصير الكرفس ليس سيئًا لكن، يجب ألا تخدع نفسك بالتفكير في أنه يمكن أن يجعلك تفقد الوزن أو تتخلى عن نظام غذائي غير صحي أو تعالج الأمراض.

طريقة عمل عصير الكرفس

مقادير عصير الكرفس

5 عود كرفس

3 حبة ليمون

1 ليتر ماء

طريقة تحضير عصير الكرفس