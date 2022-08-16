هل فيتامين د ينشط المبايض؟ ما هو دور فيتامين د في تكيسات المبايض؟ وهل هناك علاقة حقًا بين فيتامين د وتكيسات المبايض؟ ما هي الفيتامينات التي تقوي المبايض؟

إن معدل انتشار نقص فيتامين د بين النساء اللاتي يعانون من تكيسات المبايض نسبة كبيرة فهي تتراوح ما بين 67% إلى 85% نقص فيتامين د، فيتامين د يظهر أعراض نقص تكيسات المبايض يجعلها أكثر شدة، بما في ذلك المقاومة بالأنسولين، والوزن الزائد، واضطرابات الدورة الشهرية، واضطرابات التبويض، ارتفاع هرمون الذكورة، وتأخر الحمل، وتتعرض السيدة لمضاعفات في القلب والأوعية الدموية.

وقد أثبتت الدراسات بالفعل أن إضافة فيتامين د والكالسيوم يساعد في علاج تكيسات المبايض، وقد ينجح بالفعل في استعادة التبويض كاملاً وفي انتظام الدورة الشهرية، وهناك دراسات أثبتت أن هناك ترابط وثيق بين نقص فيتامين د وشدة مقاومة الجسم للأنسولين للنساء اللواتي يعانون من متلازمة تكيسات المبايض، وقد ذهبوا إلى الحد الذي يرجح أن تكون الجينات المسؤولة عن ميتاثريب فيتامين دال في الجسم، هذه الجينات هي الجينات المحتملة والمسؤولة عن قابلية السيدة أو استعدادها لحدوث متلازمة تكيسات المبايض.

هل فيتامين د ينشط المبايض؟

نعم، فيتامين د ينشط المبايض لكن لم يكن هناك ارتباط كبير بين نقص فيتامين د ونشاط المبايض لدى المشتركات المصابات بالعقم غير المبرر، ولكن بشكلٍ عام قد يثبت في المستقبل ومع المزيد من الأبحاث أنّ علاج نقص فيتامين د مهماً للعديد من النساء المصابات بالعقم.

مكملات غذائية لعلاج تكيس المبايض

الإينوزيتول

أحماض أوميجا 3

مركب كروم

أسيتيل سيستئين

كم مدة علاج تكيس المبايض؟

مدة علاج تكيس المبايض تتفاوت حسب نوع العلاج ودرجة التكيسات لدى المرأة، فمثلًا يستغرق العلاج الدوائي الهرموني مدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة تقريبًا وفقًا للحالة.

هل انتظام الدورة الشهرية دليل على الشفاء من تكيس المبايض؟

متلازمة تكيس المبايض ممكن أن تكون أحد أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية، ولكن يمكن أن تكون ناجمة عن ظروف صحية أخرى أو عوامل تتعلق بنمط الحياة، أو فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها، وبالتالي، ليس من الدقة القول، إن كل امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية مصابة بمتلازمة تكيس المبايض.

ما هي الرياضة المناسبة لتكيس المبايض؟

تختلف التمارين الرياضية الخاصة بمتلازمة تكيس المبايض، حيث يفضل ممارسة رياضة المشي، إلى جانب بعض التمارين الخفيفة، مع التركيز على التمارين الخاصة بمنطقه البطن والأجناب.

الأطعمة التي تعالج تكيس المبايض

الخضروات.

الفواكه، مثل التوت والفراولة.

البقوليات.

اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج.

الأسماك الدهنية، مثل التونة والسلمون.

المكسرات.

الزيوت الطبيعية.

الأطعمة الممنوعة لمرضى تكيس المبايض

الدقيق الأبيض بجميع منتجاته.

الحلويات.

المشروبات المحلاة بالسكر، مثل العصائر المعلبة والمياه الغازية.

اللحوم الحمراء.

اللحوم المصنعة.

منتجات الألبان.

المقليات.

الوجبات السريعة.

ما هي الفيتامينات التي تقوي المبايض؟

حمض الفوليك

فيتامين ب

الكالسيوم

الحديد

الزنك

السيلينيوم

اسماء أدوية لعلاج تكيس المبايض

ميتفورمين Metformin

كلوميفين سيترات Clomiphene Citrate

سبيرونولاكتون Spironolactone

إفلورنيثين Eflornithine

أعراض نقص فيتامين د عند الرجال

انخفاض مستوى فيتامين د على صحة الرجل الجنسية

تقل كمية الدم الواصلة للقضيب؛ ممّا يؤدي إلى ضعف الإنتصاب.

سرطان البروستات

قلّة الرغبة الجنسية

الشعور بالتعب والخمول

أمراض القلب والشرايين

آلام في الظهر والعضلات

ضعف الخصوبة

يُؤثّرعلى نوعية وحركة الحيوانات المنوية عند الرجل.

أعراض نقص فيتامين د عند النساء

الشعور بالتعب والإرهاق.

ألم العظام.

ضعف وآلام العضلات

تشنجات عضلية.

تقلبات مزاجية

الاكتئاب.

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