هل نتائج اختبارات كوفيد-19 السريعة موثوقة؟

كوفيد-19 هو مرض تنفسي يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم.

ويستخدم نوعان من الاختبارات بشكل شائع لتحديد العدوى بفيروس كورونا الذي يسبب كوفيد-19، النوع الأول هو اختبار (PCR)، والذي يسمى أيضًا اختبار التشخيص أو الاختبار الجزيئي، ويمكن أن يساعد اختبار PCR في تشخيص كوفيد-19 عن طريق اكتشاف المادة الجينية لفيروس كورونا، وتعتبر اختبارات PCR المعيار الذهبي للتشخيص لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

والنوع الثاني هو اختبار المستضد، وتساعد هذه الاختبارات في تشخيص كوفيد-19 من خلال البحث عن جزيئات معينة موجودة على سطح فيروس كورونا.

وفي الحقيقة، الاختبارات السريعة هي اختبارات كوفيد-19 التي يمكن أن توفر نتائج في أقل من 15 دقيقة ولا تتطلب تحليلًا معمليًا، وعادة ما تأخذ شكل اختبارات المستضد، وعلى الرغم من أن الاختبارات السريعة يمكن أن توفر نتائج سريعة، إلا أنها ليست دقيقة مثل اختبارات PCR التي تم تحليلها في المختبر.

ما مدى دقة اختبارات كوفيد-19 السريعة ؟

غالبًا ما توفر اختبارات كوفيد-19 السريعة نتائج في غضون دقائق ولا تحتاج إلى تحليل في المختبر من قبل أخصائي، والاختبارات الأكثر سرعة هي اختبارات المستضد، وأحيانًا يتم استخدام المصطلحين بالتبادل، ومع ذلك، توقفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن استخدام مصطلح «سريع» لوصف اختبارات المستضد، لأن إدارة الغذاء والدواء قد وافقت أيضًا على اختبارات المستضد المعملية.

ويمكن إجراء الاختبارات السريعة في:

المنزل

عيادة الطبيب

الصيدليات

العيادات المدرسية

مرافق الرعاية

المطارات

مواقع الاختبار بالسيارة

وأثناء الاختبار، ستقوم أنت أو أخصائي طبي بإدخال مسحة قطن في أنفك أو حلقك أو كليهما لجمع المخاط والخلايا، ويتم تطبيق العينة الخاصة بك عادةً على شريط يتغير لونه إذا كان اختبارك إيجابيًا لـ كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن هذه الاختبارات توفر نتائج سريعة، إلا أنها ليست دقيقة مثل الاختبارات المعملية لأنها تتطلب المزيد من الفيروس في عينتك للإبلاغ عن نتيجة إيجابية، كما تأتي الاختبارات السريعة مع مخاطر عالية لإعطاء نتيجة سلبية خاطئة.

ما مدى دقة الاختبارات المنزلية

الاختبارات المنزلية ليست دقيقة مثل اختبارات PCR القياسية الذهبية، لكنها لا تزال تلعب دورًا في اكتشاف حالات كوفيد-19 التي لولا ذلك لما تم اكتشافها، ومثل اختبارات كوفيد-19 الأخرى للمستضد، فإن اختبارات كوفيد-19 المنزلية لديها فرصة أكبر للحصول على سلبية خاطئة من إيجابية خاطئة، مما يعني أنه من المرجح أن يشير الاختبار إلى عدم وجود كوفيد-19 عندما يكون لديك ذلك.

وفي دراسة أجريت في أغسطس 2021، قارن الباحثون صحة اختبارات المستضدات المنزلية مقارنة باختبارات معمل PCR للكشف عن عدوى كوفيد-19، وفي غضون يوم إلى 12 يوم من ظهور الأعراض، حددت الاختبارات المنزلية بشكل صحيح 78.9 في المائة من الأشخاص المصابين بالفيروس وحددت بشكل صحيح 97.1 في المائة من الأشخاص الذين لم يكن لديهم الفيروس.

وعند أخذها في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض، حددت الاختبارات المنزلية بشكل صحيح 96.2 من حالات كوفيد-19، ووجد الباحثون أن الاختبارات التي أجريت بعد 3 أيام من ظهور الأعراض كانت دقيقة تقريبًا مثل الاختبارات التي أجريت في اليوم الذي بدأت فيه الأعراض.

فرص إجراء اختبار سريع يعطي سلبية خاطئة

فحصت مراجعة الدراسات في مارس 2021 نتائج 64 دراسة دقة اختبار لتقييم المستضد السريع المنتج تجاريًا أو الاختبارات الجزيئية، ووجد الباحثون أن دقة الاختبارات تباينت بشكل كبير، وإليك نظرة على النتائج التي توصلوا إليها:

دقة الأشخاص المصابين بأعراض كوفيد-19

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد-19، أعطت الاختبارات بشكل صحيح نتيجة إيجابية بمتوسط 72 بالمائة من الوقت، وكانت فترات الثقة البالغة 95 في المائة 63.7 إلى 79 في المائة، مما يعني أن الباحثين كانوا واثقين بنسبة 95 في المائة من أن المتوسط انخفض بين هاتين القيمتين.

دقة الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض كوفيد-19

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض كوفيد-19 أثبتت إصابتهم بشكل صحيح في 58.1 بالمائة من الاختبارات السريعة، وبلغت فترات الثقة البالغة 95 في المائة 40.2 إلى 74.1 في المائة.

فرص إجراء اختبار سريع يعطي إيجابية خاطئة

نادرًا ما تعطي الاختبارات السريعة نتيجة إيجابية خاطئة، حيث أن الإيجابي الخاطئ هو عندما تكون نتيجة الاختبار إيجابية لـ كوفيد-19 عندما لا يكون لديك بالفعل.

وفي مراجعة مارس 2021 للدراسات المذكورة سابقًا، وجد الباحثون أن الاختبارات السريعة أعطت بشكل صحيح نتيجة إيجابية لـ كوفيد-19 في 99.6 بالمائة من الناس.

إذا كان أقل دقة، فلماذا يتم استخدامه ؟

على الرغم من الفرصة العالية نسبيًا للحصول على نتيجة سلبية خاطئة، فإن اختبارات كوفيد-19 السريعة تقدم العديد من الفوائد على اختبارات PCR، حيث أن الاختبارات السريعة:

يمكن أن تقدم النتائج في غضون دقائق بدلاً من الأيام

أكثر قابلية للنقل ويمكن الوصول إليها من الاختبارات المعملية

أقل تكلفة من الاختبارات المعملية

لا تحتاج إلى أخصائي أو مختبر

وتوفر العديد من المطارات والساحات والحدائق الترفيهية والمناطق المزدحمة الأخرى اختبار كوفيد-19 السريع لفحص الحالات الإيجابية المحتملة، ولن تلتقط الاختبارات السريعة كل حالة كوفيد-19، ولكن يمكنها التقاط بعض الحالات على الأقل التي كانت ستمر دون أن يلاحظها أحد.

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