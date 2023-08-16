هل هبات الحرارة من علامات الحمل؟

نعم، هبات الحرارة من علامات الحمل التي تظهر عند أغلب النساء، وعادةً ما تشتهر الهبات الحرارية بأنها علامة تظهر في فترة ما قبل الحيض، لكنها قد تظهر أيضًا كجزء من تغيرات هرمونية تحدث خلال فترة الحمل.

يحدث خلال فترة الحمل ارتفاع في هرمون البروجستيرون والاستروجين، ومن الممكن أن يؤدي الهرمون إلى زيادة في درجة حرارة الجسم، وقد تشعر المرأة بالحرارة أو الدفء الزائد، وهذا يمكن أن يظهر كهبات حرارية مؤقتة، وإذا كنت تشعرين بزيادة في درجة حرارة جسمك أو هبات حرارة غير معتادة وتشكين في أنكِ قد تكونين حامل، يفضل التحدث إلى الطبيب لتقييم حالتك بشكل دقيق.

وهناك عدة عوامل تؤكد حدوث هبات ساخنة مثل تغير نسبة الهرمونات الإنجابية وحرارة الجسم، وترتبط الهبات الساخنة بمرحلة انقطاع الطمث عند المرأة والتي تعرف بسن اليأس وتعتبر هذه الحالة أحد أعراض الدخول في هذه المرحلة.

من أسباب ارتفاع الحرارة في بداية الحمل السمنة فهي من العوامل التي تزيد فرصة الإصابة بهذه الحالة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى قلة في النشاط البدني، وعدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تزداد فرصة الإصابة عند النساء المدخنات.

نصائح عند حدوث هبات ساخنة خلال الحمل

ارتداء الملابس الفضفاضة والتي تسمح بمرور اهواء وتشعرك بالبرودة.

استخدام المكيف البارد أو المروحة.

الاستمرار في غسل الوجه أو والبشرة بماء بارد أو وضع بخاخ ماء بارد مع ماء ورد أو مكعبات الثلج.

تجنب الغرف المضغوطة أو الحافلات الساخنة والمزدحمة.

البقاء في المنزل لأنه الهبات الساخنة تشعرك بالتوتر والقلق والعصبية مع من حولك.

علامات الحمل المبكرة جدا

تقلُّب المزاج بسبب زيادة الهرمونات مما يجعلك سريع البكاء.

الانتفاخ.

من أعراض تؤكد وجود حمل في الأسبوع الأول نزف الدم المهبلي الخفيف.

تقلصات مؤلمة.

تأخر الدورة الشهرية

الإمساك.

التبول المتكرر

احتِقان في الأنف.

الإحساس بالتعب والإرهاق المفرط.

تغيرات في حجم وشكل الثدي

أعراض تؤكد وجود حمل في الأسبوع الأول أيضاً الرغبة في تناول أطعمة معينة

آلام أو تشنجات في منطقة الحوض

عدم انتظام معدل ضربات القلب.

التعرّق الشديد خاصة في منطقة الوجه والرقبة والصدر.

الشعور بالقلق أو التوتر أثناء وبعد الهبة الساخنة.

اضطرابات في النوم.

زيادة الحساسية للروائح العادية.

تغيرات في المزاج بما في ذلك الاكتئاب

اعراض الهبات الساخنة أثناء الحمل

شعور بارتفاع في درجة الحرارة المفاجئة.

احمرار في الوجه والرقبة.

هل ارتفاع الحرارة قبل الدورة بيوم من علامات الحمل؟

نعم، ارتفاع درجة الحرارة قبل الدورة الشهرية بيوم واحد قد يكون من العلامات التي يمكن أن تشير إلى حدوث حمل، وهذه الظاهرة تسمى باسم "ارتفاع درجة الحرارة الأساسي" أو "الارتفاع في درجة الحرارة البازلي" وهي تحدث بعد إباضة البويضة، ويحدث ارتفاع الحرارة قبل الدورة بيوم من علامات الحمل بسبب إفراز هرمون البروجستيرون من جسم الكوربوس الصفراوي الذي يتكون في المبيض بعد إطلاق البويضة.

تجربتي مع الهبات الساخنة والحمل

الهبات الساخنة منتشرة في مرحلة سن اليأس وترتبط بانخفاض هرمون الاستروجين في الجسم، وقد تؤثر التغيرات الهرمونية والجسدية الأخرى على ظهور الهبات الساخنة عند النساء الحوامل.

يمكن تجربة الهبات الساخنة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل جنبًا إلى جانب تقلبات المزاج والغثيان الصباحي ويمكن أن تشعر المرأة بهبوط مفاجئ في درجة الحرارة يتبعه عرق واحمرار في الجلد.