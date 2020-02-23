هل هناك علاقة بين الحب والصحة؟

أكدت إحدى الدراسات مؤخرا أن العشاق أوفر صحة من غيرهم، حيث يضفى العشق على صاحبه عافية ورشاقة ويحافظ على نقاء البشرة والجلد، ويحسن الجهاز المناعى ويقوى القدرات العقلية.

الحب أنواع، وكل أنواعه مفيد للجهاز المناعى والقلب والمخ، هذا ما أكده الدكتور عبدالهادى مصباح، استشارى المناعة والتحاليل الطبية، موضحًا أن هناك حب الانبهار الذى يعتمد على الراحة النفسية عند رؤية شخص لأول مرة، نتيجة تبادل الموجات الكهرومغناطيسية، ويحدث اتصال بين القلبين، نتيجة اتصال القلب بالمخ عن طريق تلك الموجات، وضغط الدم، والنبض، وبالتالى يرسل القلب إشاراته للمخ بارتياحه لتلك العلاقة.

وقال مصباح : "فى تلك المرحلة يظهر هرمون فينيل إيثيل أمين (PEA) ويسمى بجزىء الحب، وهى مادة متذبذبة ما بين الصعود والهبوط السريع، ولذلك كان هناك ما يعرف قديما بـ (هرشة السبع سنوات) التى تتميز بالفتور، تلك المادة من أبناء عمومة (الأمفيتامينات) المسؤولة عن جعل الإنسان فى حالة من الحب والسعادة والنشاط، وهذا يكون الحب الجارف، ثم يأتى الحب الهادئ المستقر، وتظهر فيه مواد الإنتروفينات أو الأفيونات الطبيعية، التى تجعل الإنسان فى حالة هادئة ومستقرة ومطمئنة".

وأكد مصباح أن الحب يساعد على تقوية القدرات العقلية، بسبب زيادة نشاط مادة «دوبامين»، التى يرتبط إفرازها عادة بالتفاؤل.

الدكتورة نهلة الهميسى، استشارى الأمراض الجلدية والليزر، أكدت أن هناك جزءا كبيرا من الأمراض الجلدية مرتبطة بالحالة النفسية، فمثلا يوجد نوع من المناعة تؤثر على الجلد، فعند التعرض لضغط نفسى، أو حزن يصاب الإنسان بأمراض الصدفية والإكزيما والارتيكاريا، بينما يؤدى زيادة هرمون الأدرينالين إلى شيخوخة الجلد المبكرة وتكسير الخلايا، عكس هرمون الكورتيزول، وهو هرمون الحياة.

وقالت «الهميسى» إن هرمون الحياة يحافظ على الجلد ونقاء البشرة، حيث تنخفض معدلات التوتر لدى من يتمتعون بحياة عاطفية مستقرة، وهذا يعنى كمية أقل من الكورتيزول فى دمائهم، وهى المادة المسؤولة عن ظهور أو اختفاء حب الشباب والتجاعيد والحبوب والبقع السوداء، مما يضيف إليهم رونقًا وتوهجًا يجعلهم يبدون أصغر بكثير من أعمارهم الحقيقية.

وأكدت استشارى الأمراض الجلدية أن الحب قد يساعد على انتظام الدورة الشهرية عند النساء، وبالتالى زيادة هرمون الاستروجين، الذى يساعد أيضا على نضارة البشرة وكثافة العظام.

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