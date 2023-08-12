البوابة - تحدث كل من نوبة الهلع والنوبة القلبية فجأة وقد تؤدي إلى ظهور أعراض مماثلة. قد يؤدي ذلك أحيانًا إلى إرباك المريض ، مما يجعل من الصعب تحديد ما يعاني منه. في حين أن التدخل في الوقت المناسب ضروري في كلتا الحالتين ، فإن معرفة كل شيء عن الأعراض بشأن ما تشعر به قد يساعدك.

هل هي نوبة هلع أم نوبة قلبية؟

علاوة على ذلك ، تصف النوبة القلبية حالة طارئة خطيرة تتطلب مساعدة طبية عاجلة. هذا يعني أن القدرة على تحديد الحدث على الفور والحصول على المساعدة أمر في غاية الأهمية. إليك كيفية التفريق بين الاثنين.

الأعراض الشائعة في كليهما: ألم الصدر وضيق التنفس والتعرق والشعور بالرهبة.

اختلافات جوهرية بين الاثنين

الاختلاف الرئيسي ، حقًا ، هو أن نوبة الهلع يمكن أن تحدث في أي وقت ، حتى عندما تكون مستريحًا أو حتى نائمًا، ويمكن أن يوقظك.

في حين أن النوبة القلبية تحدث عمومًا عندما تجهد نفسك ولا يبقى الألم في صدرك. بالنسبة لكثير من الناس ، يمكن أن تنزل إلى ذراعك ، تصل إلى فكك أو رقبتك منطقة. مع نوبات الهلع ، يهدأ الألم في النهاية ، بينما في حالة النوبات القلبية ، لا يميل إلى ذلك.

طلب المساعدة الطبية

إذا لم تتمكن من تحديد ما إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أو نوبة ذعر ، فمن الأفضل طلب المساعدة الطبية. على أي حال ، فإن استشارة طبيبك أمر مهم بدلاً من التخلص من الأعراض.

كيفية التعامل مع نوبات الهلع

وفقًا للطبيب ، في حالة حدوث نوبة هلع ، يمكن أن تساعد تمارين التنفس ومحاولة إعادة تركيز أفكارك على ما يسبب لك التوتر. اكتب ثلاثة أشياء تكون إيجابية أو ممتناً لها وركز على هذه الأشياء الثلاثة. وسلط الضوء على الأفكار السلبية على أشياء أكثر إيجابية .

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