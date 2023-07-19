البوابة - عمليات قص المعدة والمعروفة أيضًا باسم جراحة السمنة، هي مجموعة من الإجراءات الجراحية التي تستخدم لعلاج السمنة. تعمل هذه الإجراءات عن طريق تقليل حجم المعدة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على إنقاص الوزن. هناك عدة أنواع مختلفة من جراحات السمنة ، لكنها تعمل جميعًا عن طريق تقليل كمية الطعام التي يمكن أن تحملها المعدة أو عن طريق تغيير طريقة امتصاص الجسم للطعام.

عادةً ما يوصى بإجراء جراحة علاج البدانة فقط للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 40 أو أعلى ، أو الذين لديهم مؤشر كتلة جسمهم 35 أو أعلى ولديهم مشاكل صحية خطيرة تتعلق بوزنهم. الجراحة ليست علاجًا سحريًا ، وتتطلب التزامًا كبيرًا من المريض لإجراء تغييرات في نمط الحياة بعد الجراحة. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الملتزمين بفقدان الوزن وتحسين صحتهم ، يمكن أن تكون جراحة علاج البدانة إجراءً يغير حياتهم.

طبيب البوابة: الآثار الجانبية الشائعة لعمليات قص المعدة

تشمل أكثر أنواع جراحات السمنة شيوعًا ما يلي:

جراحة المجازة المعدية Roux-en-Y: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من جراحات علاج البدانة. وهو ينطوي على إنشاء كيس صغير في الجزء العلوي من المعدة ثم توصيل هذا الجيب بالأمعاء الدقيقة ، وتجاوز جزء كبير من المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة.

تكميم المعدة: تتضمن هذه الجراحة إزالة حوالي 80٪ من المعدة. هذا يترك كيسًا صغيرًا على شكل موزة يمكنه استيعاب كمية أقل بكثير من الطعام.

ربط المعدة: تتضمن هذه الجراحة وضع رباط حول الجزء العلوي من المعدة. يُنشئ هذا الشريط كيسًا صغيرًا في الجزء العلوي من المعدة ، مما يحد من كمية الطعام التي يمكن تناولها في وقت واحد.

جراحة السمنة هي عملية جراحية خطيرة ، ومن المهم الموازنة بين المخاطر والفوائد بعناية قبل اتخاذ القرار. ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ولديهم مشاكل صحية خطيرة تتعلق بوزنهم ، يمكن أن تكون جراحة علاج البدانة إجراءً منقذًا للحياة.

طبيب البوابة: الآثار الجانبية الشائعة لعمليات قص المعدة

يمكن أن تكون عمليات قص المعدة أو جراحة السمنة وسيلة فعالة للغاية لفقدان الوزن وتحسين الصحة. ومع ذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالآثار الجانبية المحتملة لهذه الإجراءات.



تتضمن بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لعمليات ص المعدة ما يلي:

1. متلازمة الإغراق: (Dumping syndrome) هي حالة تحدث عندما يمر الطعام بسرعة كبيرة من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. يمكن أن تشمل أعراض متلازمة الإغراق الغثيان والقيء والإسهال والدوار.

2. النزيف: يمكن أن يحدث النزيف أثناء الجراحة أو بعدها. في بعض الحالات ، يمكن أن يكون النزيف حادًا ويتطلب نقل الدم.

3. العدوى: يمكن أن تحدث العدوى في مكان الشق أو في البطن. يمكن أن تكون العدوى خطيرة وتتطلب دخول المستشفى.

4. الفتق: الفتق هو انتفاخ يحدث عندما يندفع عضو أو نسيج من خلال نقطة ضعيفة في العضلات أو الأنسجة. يمكن أن يحدث الفتق في موقع الشق أو في البطن.

5. سوء التغذية: يمكن أن يحدث سوء التغذية إذا لم يحصل الشخص على العناصر الغذائية الكافية بعد الجراحة. يمكن أن يؤدي سوء التغذية إلى عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك التعب والضعف وتساقط الشعر.

6. نقص الفيتامينات والمعادن: جراحة السمنة يمكن أن تؤدي إلى نقص في بعض الفيتامينات والمعادن. يمكن منع هذه النواقص أو معالجتها بالمكملات الغذائية.

7. الحمل: جراحة السمنة يمكن أن تزيد من مخاطر مضاعفات الحمل. إذا كنت تفكر في الحمل بعد جراحة علاج البدانة ، يجب عليك التحدث مع طبيبك.

من المهم التحدث إلى طبيبك حول الآثار الجانبية المحتملة لعمليات قص المعدة قبل أن تقرر ما إذا كانت الجراحة مناسبة لك.



طبيب البوابة: الآثار الجانبية الشائعة لعمليات قص المعدة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لمساعدتك على تقليل مخاطر الآثار الجانبية بعد جراحة قص أو انكماش المعدة:

اتبع تعليمات طبيبك بعناية. يتضمن ذلك تناول الأدوية الخاصة بك ، واتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام. كن على دراية بعلامات وأعراض الآثار الجانبية. إذا واجهت أي مشاكل ، تحدث إلى طبيبك على الفور. احصل على فحوصات منتظمة. سيساعد هذا طبيبك على مراقبة تقدمك والتأكد من أنك بصحة جيدة.

فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لجراحة السمنة:

فقدان الوزن بشكل كبير: يمكن أن تساعد جراحة علاج البدانة الأشخاص على خسارة قدر كبير من الوزن. في بعض الحالات ، يمكن أن يفقد الأشخاص ما يصل إلى 75٪ من وزنهم الزائد.

تحسين الصحة: يمكن أن تساعد جراحة علاج البدانة في تحسين عدد من المشكلات الصحية المرتبطة بالسمنة ، مثل مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، وتوقف التنفس أثناء النوم ، وأمراض القلب.

تحسين نوعية الحياة: يمكن أن تساعد جراحة السمنة الأشخاص على تحسين نوعية حياتهم بعدة طرق. على سبيل المثال ، قد يجد الناس أن لديهم المزيد من الطاقة ، وأنهم قادرون على المشاركة في المزيد من الأنشطة ، ولديهم صورة ذاتية أفضل.



فيما يلي بعض المخاطر المحتملة لجراحة السمنة:

المضاعفات أثناء الجراحة: هناك دائمًا خطر حدوث مضاعفات أثناء الجراحة ، حتى مع الجراحين الأكثر خبرة. تتضمن بعض المضاعفات المحتملة لجراحة علاج البدانة النزيف والعدوى والجلطات الدموية.

نقص التغذية: يمكن أن تؤثر جراحة السمنة على طريقة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية. هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية ، والتي يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم علاجها.

التأثيرات طويلة المدى: الآثار طويلة المدى لجراحة السمنة غير مفهومة تمامًا. ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أن جراحة علاج البدانة قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.



إذا كنت تفكر في إجراء جراحة لعلاج البدانة ، فمن المهم التحدث إلى طبيبك حول مخاطر الجراحة وفوائدها. يجب عليك أيضًا التحدث مع طبيبك حول خيارات فقدان الوزن الأخرى ، مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية.



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