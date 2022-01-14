هل يجب تقشير الفواكه والخضروات ؟

لا شك أن لا أحد يمكن أن يجادل حول الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها من تناول الفواكه والخضروات، ومع ذلك، يتساءل البعض ما إذا كان من الأفضل تقشير الفواكه والخضروات أو تناولها كما هي مع قشرها.

وفي الحقيقة، غالبًا ما يتم التخلص من القشور بسبب العادة أو في محاولة لتقليل التعرض لمبيدات الآفات، ومع ذلك، قد تعني تقشير الفواكه والخضروات إزالة أحد أكثر أجزاء النبات غنى بالمغذيات.

لماذا لا يجب تقشير الفواكه والخضروات ؟

القشور مليئة بالعناصر الغذائية

القشور مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث تختلف كميات العناصر الغذائية التي تحتوي عليها بناءً على نوع الفاكهة أو الخضار، ومع ذلك، بشكل عام، تحتوي الفواكه والخضروات غير المقشرة على كميات أكبر من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى مقارنة بالمنتجات المقشرة.

وفي الواقع، تحتوي التفاحة مع قشرها على ما يصل إلى 332٪ من فيتامين K، و 142٪ من فيتامين A، و 115٪ من فيتامين C، و 20٪ من الكالسيوم، وما يصل إلى 19٪ من البوتاسيوم أكثر من التفاح المقشرة.

وبالمثل، يمكن أن تحتوي البطاطس المسلوقة بقشرها على ما يصل إلى 175٪ من فيتامين سي، و 115٪ من البوتاسيوم، و 111٪ من حمض الفوليك، و 110٪ من المغنيسيوم والفوسفور.

وتحتوي قشور الخضار أيضًا على المزيد من الألياف ومضادات الأكسدة، فعلى سبيل المثال، يمكن العثور على ما يصل إلى 31٪ من إجمالي كمية الألياف في الخضار في قشرها، علاوة على ذلك، يمكن أن تصل مستويات مضادات الأكسدة إلى 328 مرة في قشور الفاكهة مقارنة باللب في داخلها، لذلك، فإن تناول الفواكه والخضروات غير المقشرة يمكن أن يزيد حقًا من تناول العناصر الغذائية.

قد تساعدك القشور على الشعور بالشبع لفترة أطول

يمكن أن تقلل قشور الفاكهة والخضروات من الجوع وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع محتواها من الألياف، وبينما تختلف الكمية الدقيقة من الألياف، قد تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على ما يصل إلى ثلث الألياف الإضافية قبل إزالة الطبقات الخارجية.

وفي الواقع، تظهر العديد من الدراسات أن الألياف يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد تفعل الألياف ذلك عن طريق شد المعدة، أو عن طريق إبطاء سرعة إفراغها، أو عن طريق التأثير على سرعة إطلاق هرمونات الامتلاء في جسمك.

وتظهر الأبحاث أن نوع الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات، والمعروفة باسم الألياف اللزجة، قد يكون فعالًا بشكل خاص في تقليل الشهية، أيضًا تعمل الألياف كغذاء للبكتيريا الصديقة التي تعيش في أمعائك، فعندما تتغذى هذه البكتيريا على الألياف، فإنها تنتج أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، والتي يمكن أن تعزز الشعور بالامتلاء.

قد تساعد القشور في الوقاية من بعض الأمراض

تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات الأكسدة، وهي مركبات نباتية مفيدة قد تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وببساطة، الوظيفة الرئيسية لمضادات الأكسدة هي محاربة الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة، ويمكن أن تسبب المستويات العالية من الجذور الحرة إجهادًا تأكسديًا، مما قد يؤذي الخلايا في النهاية وربما يزيد من خطر الإصابة بالمرض.

وفي الواقع، يعتقد الباحثون أن مضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطانات، كما تم ربط بعض مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل مرض الزهايمر.

وفي الحقيقة، تعد الفواكه والخضروات غنية بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة، ولكن وفقًا للبحث، يبدو أن مضادات الأكسدة أكثر تركيزًا في الطبقة الخارجية، والمقصود هنا قشور الفواكه والخضروات.

ما هي القشور الآمنة للأكل ؟

بعض القشور آمنة للأكل، والبعض الآخر قد لا يكون كذلك، ومن خلال القوائم أدناه ملخصات عن الفواكه والخضروات الشائعة التي يجب تقشيرها والتي لا يجب أن تكون كذلك.

قشور غير صالحة للأكل:

الأفوكادو الحمضيات (الجريب فروت والليمون والجير والبرتقال وما إلى ذلك) الثوم البطيخ البصل الفواكه الاستوائية مثل الأناناس

قشور صالحة للأكل:

التفاح المشمش الهليون الموز التوت الجزر الكرز الحمضيات (مبشورة أو مطبوخة) الخيار الباذنجان العنب الكيو الجزر الأبيض البازلاء الخوخ الكمثرى الفلفل البرقوق البطاطس

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