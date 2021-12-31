هل يساعد الكركم في مكافحة سرطان الثدي ؟

قد يكون من غير المحتمل أن يمنع الكركم سرطان الثدي من التطور أو العودة بمفرده، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن عددًا من الدراسات أظهرت أن الكركمين، وهو المركب الكيميائي الموجود في الكركم، له العديد من الفوائد الصحية المحتملة، بما في ذلك بعض الفوائد المرتبطة بالوقاية من السرطان وعلاجه، ولكنها أيضًا لا تتم معالجتها بسهولة في الجسم.

وبينما وجد أن الكركمين له آثار إيجابية على مجموعة متنوعة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي، واجه الباحثون عقبات عند استخدامه كعلاج، لذلك على الرغم من أن الكركم قد يوفر عددًا من الفوائد الصحية وحتى يساعد في درء بعض أنواع السرطان، إلا أنه ليس بديلاً للعلاجات التقليدية المثبتة.

هل هناك صلة بين الكركم وسرطان الثدي ؟

الكركمين هو المركب النشط الموجود في الكركم، وهو عضو في عائلة الزنجبيل، والكركم هو توابل شائعة تستخدم في الطبخ الهندي التقليدي، خاصة في مسحوق الكاري، ويستخدم منذ فترة طويلة في الطب الصيني.

ويشتهر الكركم بلونه الأصفر الفاتح، وقد ارتبط تناوله كمكمل غذائي أو في الأطعمة بصحة جيدة لعدة قرون، ولسبب وجيه، حيث أنه كمركب، ثبت أن الكركمين له آثار صحية إيجابية على أجزاء كثيرة من الجسم، وأظهرت بعض الدراسات أن الكركمين يمكن استخدامه لمكافحة سرطان الثدي بعدة طرق، بما في ذلك:

منع الخلايا السرطانية من النمو

منع الخلايا السرطانية من الانتشار

وقف دورة التكاثر في الخلايا السرطانية

التسبب في تدمير الخلايا السرطانية

ولقد تم اقتراح أن الكركمين فعال بشكل خاص ضد أنواع معينة من سرطانات الثدي لأنه يتمتع بخصائص تساعد على خفض مستويات هرمون الاستروجين، وهو هرمون تناسلي يلعب دورًا في نمو وانتشار ما يقدر بنحو 70 بالمائة من أنواع سرطان الثدي.

وأظهر تقرير صدر عام 2018 أن الكركمين قد يكون مفيدًا أيضًا في منع تكوين الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، وهذه خطوة مهمة في منع تكرار الإصابة بسرطان الثدي لدى الأشخاص الذين تمكنوا بالفعل من إدارة المرض.

هل للكركم أي فوائد صحية أخرى ؟

قد يعزز الكركمين الموجود في الكركم كفاءة العلاج الكيميائي في علاج السرطان مع تقليل الآثار الجانبية غير المرغوب فيها أو غير السارة لهذه العلاجات، وتم اقتراح هذا في مراجعة عام 2019 في مجلة Molecules التي نظرت على وجه التحديد في العلاج الكيميائي المركب للكركمين.

وخارج الفوائد المتعلقة بالسرطان على وجه التحديد، يُنسب إلى الكركمين أيضًا حماية الصحة البدنية بطرق أخرى يمكن أن تساعد جسمك على محاربة السرطان، وتم نسب الفضل إلى الكركمين باعتباره:

يحتوي على مضادات الأكسدة

مضاد للالتهابات

مضادات الميكروبات

مضاد للفيروسات

في الطب الصيني، غالبًا ما يستخدم الكركم للمساعدة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، الجروح، التهاب المفاصل، اضطرابات الكبد، وألم في البطن

ماذا يمكنني أن أفعل أيضًا للوقاية من سرطان الثدي ؟

يمكن الوقاية من بعض أسباب سرطان الثدي، لكن البعض الآخر ليس كذلك، حيث يمكن أن ينتقل سرطان الثدي في العائلات من خلال الطفرات الجينية التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة مع نمط الحياة أو العوامل البيئية.

ولكن بعض خيارات نمط الحياة يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر أو تساعد في الوقاية من سرطان الثدي تمامًا، ولا يمكنك الوقاية تمامًا من أي نوع من السرطان، ولكن يمكنك تقليل فرصك في الإصابة بسرطان الثدي عن طريق:

الحفاظ على وزن صحي

اتباع نظام غذائي متوازن

تجنب الكحول أو الحد منه

الرضاعة الطبيعية

تجنب العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث

أيضًا تحدثي مع الطبيب إذا كنت تعلمين أن نوعًا من سرطان الثدي الموروث يحدث في عائلتك، حيث يمكن للطبيب مساعدتك في اتخاذ خطوات للوقاية من سرطان الثدي من خلال التوصية بزيادة فحص سرطان الثدي، وتناول الأدوية للمساعدة في تقليل المخاطر، والجراحة الوقائية، عن طريق إزالة عضو قبل أن يصاب بالسرطان.

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