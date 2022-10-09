هل يشفى الطفل من طيف التوحد؟

الأطفال لا يتخلصون عادةً من أعراض اضطراب طيف التوحد، إلا أنهم قد يتعلمون الأداء بشكل جيد، ويوجد الكثير من الحالات التي تم اكتشافها في المرحلة المبكرة في سن اقل من سنتين تقريباً حيث تم تحويلهم للجهة المتخصصة للعلاج والمتابعة من طيف التوحد.

ما هو اضطراب طيف التوحد؟

اضطراب طيف التوحد هو حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، مما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

أسباب اضطراب طيف التوحد

العوامل الوراثية

قد يرتبط اضطراب طيف التوحد في بعض الأطفال باضطراب جيني مثل متلازمة ريت أو متلازمة الصبغي إكس الهش، وقد تعزز التغيرات الجينية (الطفرات) خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد في أطفال آخرين، لكن بالوقت نفسه قد تؤثر جينات أخرى في تطور الدماغ أو طريقة تواصل خلايا الدماغ أو قد تحدد شدة الأعراض، وقد تبدو بعض الطفرات الجينية موروثة، بينما تحدث طفرات أخرى بشكل تلقائي.

العوامل البيئية

يدرس الباحثون حاليًا ما إذا كانت العوامل، مثل العدوى الفيروسية أو الأدوية أو المضاعفات أثناء الحمل أو ملوثات الهواء تلعب دورًا في التسبب في اضطراب طيف التوحد.

عوامل خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد

نوع جنس طفلك

التاريخ العائلي

الولادة قبل إكتمال فترة الحمل

عمر الأبوين

مضاعفات اضطراب طيف التوحد

مشاكل بالمدرسة وذات صلة بالتعلم الناجح

مشاكل وظيفية

عدم القدرة على العيش باستقلالية

العزل الاجتماعي

الضغط النفسي داخل الأسرة

الوقوع ضحية والتعرض للتنمر

طرق الوقاية من اضطراب طيف التوحد

يعتبر التشخيص والتدخل المبكر باضطراب طيف التوحد مفيدًا للغاية ويمكنه تحسين السلوك والمهارات وتطوير اللغة. ومع ذلك، التدخل مفيد في أي عمر، وعلى الرغم من أن الأطفال لا يتخلصون عادةً من أعراض اضطراب طيف التوحد، إلا أنهم قد يتعلمون الأداء بشكل جيد.

أنواع طيف التوحد

متلازمة أسبرجر

الاضطرابات النمائية الشاملة غير المحددة

اضطراب التوحد

اضطرابات الطفولة التحللية

أعراض طيف التوحد البسيط

مشكلات في المهارات الاجتماعية

مشكلات في التواصل

مشكلات في السلوك

فرط النشاط.

الاندفاعية وهي التصرف بدون تفكير.

التصرفات العدوانية.

الخوف أكثر من المتوقع أو عدم الخوف.

عدم القدرة على التركيز أو فترات تركيز قصيرة.

مشكلات في النوم.

علامات وأعراض التوحد عند الكبار

القلق والتوتر الشديد بما يتعلق بالمواقف الاجتماعية.

يواجه مريض التوحد صعوبة في قول ما يدور بداخله وما يشعر به.

يواجه مريض التوحد صعوبة في فهم ما يفكر به أو يشعر به الأخرون.

يوجد صعوبة كبيرة في تكوين العلاقات والصداقات.

الرغبة بالبقاء وحيدًا.

التمسك في نفس الروتين يوميًا والخوف من تغييره .

تجنب الاتصال البصري.

القيام بضوضاء في أماكن يطلب فيها الهدوء.

الاهتمام بموضوعات وأنشطة معينة.

التخطيط بعناية قبل القيام بالأشياء.

عدم فهم القواعد الاجتماعية بشكل جيد.

الانتباه لأدق التفاصيل والروائح والأصوات التي لا ينتبه لها الاخرون.

عدم القدرة على قراءة لغة الجسد وتعابير الوجه.

التكلم بنفس النمط والنغمة في جميع المواقف والأماكن سواء في البيت أو مع الأصدقاء أو في العمل.

طرق علاج التوحد عند الكبار

تحليل السلوك التطبيقي

علاج السلوكي المعرفي

التدريب على المهارات الاجتماعية

العلاج المهني

أدوية ممكن أن تساعد للسيطرة على بعض أعراض عند مريض التوحد عند الكبار

مضادات الاكتئاب تفيد في علاج القلق الوسواس القهري والاكتئاب.

المنشطات لعلاج فرط الحركة وقلة الانتباه.

مضادات الذهان حيث تساعد مضادات الذهان في حالات العدوان وإيذاء الذات والمشكلات السلوكية.

مضادات الاختلاج تساعد في السيطرة على الصرع لأن بعض المصابين بالتوحد يعانون من نوبات الصرع أحيانًا.

أنواع التوحد عند الكبار

مصاحب لضعف ومشكلات في اللغة أو بدون.

مصاحب لإعاقة ذهنية أو بدون.

مرتبط بعامل وراثي أو حالة طبية.

مرتبط بمشكلات عقلية أو سلوكية أو عصبية.

مرتبط بشذوذ الحركة.

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